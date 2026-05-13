紐約經文處處長李志強演說：賓州與台共享民主價值 互惠共榮

紐約經文處處長李志強在賓州眾議會演講後，接受眾議長Joanna McClinton頒發「台美人傳統週」紀念賀狀，並與多位眾議員合影。（紐約經文處提供）

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強日前應邀赴賓州 州府哈里斯堡(Harrisburg)拜會眾議長Joanna McClinton，並向203位眾議員發表演說，說明台賓夥伴關係前景。

李志強說，他自2024年抵任至今，多次走訪賓州東西南北，熱愛與賓州人一同品嚐當地美食、一同為運動賽事熱血沸騰。賓州這塊美麗、富庶的土地宛如世外桃源，擁有豐富的歷史人文與自然物產，應有更多台灣人前來體驗。

他稱讚，賓州費城 250年前是美國獨立宣言簽署地，象徵美國作為世界民主燈塔對自由民主的承諾。而台灣慶祝總統直選30周年，不僅係台灣民主化的重要里程碑，亦呼應台美共同捍衛民主自由價值的堅定信念。

他說，在經貿層面，今年台美簽署「台美對等貿易協定」(ART)降低對等關稅，賓州盛產蘑菇、乳製品等農產品，將受惠於該協定。此外，賓州匹茲堡機器人研發量能與產業聚落頂尖全球，而台灣製造商恰能為匹茲堡客製機器人零組件及製程設備，形成互補。今年4月已有兩個台灣產業團藉參加美國商務部主辦的SelectUSA峰會之機，分別赴訪匹茲堡機器人產業聚落與費城生醫生態系，期待台賓夥伴關係蓬勃發展。

教育方面，台灣各大專院校刻透過華語文教學計畫及校際合作協定，與賓州州立大學、匹茲堡大學等建立教學合作，除華語文教學外，紐約經文處積極鼓勵台賓發展人工智慧、半導體、機器人等關鍵科技領域的人才培育聯盟，並盼進一步推動台賓雙方建立系統化之教育合作架構。

李志強感謝賓州眾議會連年通過決議文支持台賓關係深化發展，雙方為民主價值同盟，合作關係日益緊密。

演講結束後，李志強與匹茲堡台灣同鄉會會長許雅斐在參、眾議會接受「台灣連線」(Taiwan Caucus)頒贈台美人傳統周賀狀。「台灣連線」共同主席暨眾議員Jennifer O’Mara、Melissa Shusterman、David Rowe、Jamie Flick，以及參議員Tracy Pennycuick均到場祝賀。