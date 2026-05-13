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紐約經文處處長李志強演說：賓州與台共享民主價值 互惠共榮

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紐約經文處處長李志強在賓州眾議會演講後，接受眾議長Joanna McClinto...
紐約經文處處長李志強在賓州眾議會演講後，接受眾議長Joanna McClinton頒發「台美人傳統週」紀念賀狀，並與多位眾議員合影。（紐約經文處提供）

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強日前應邀赴賓州州府哈里斯堡(Harrisburg)拜會眾議長Joanna McClinton，並向203位眾議員發表演說，說明台賓夥伴關係前景。

李志強說，他自2024年抵任至今，多次走訪賓州東西南北，熱愛與賓州人一同品嚐當地美食、一同為運動賽事熱血沸騰。賓州這塊美麗、富庶的土地宛如世外桃源，擁有豐富的歷史人文與自然物產，應有更多台灣人前來體驗。

他稱讚，賓州費城250年前是美國獨立宣言簽署地，象徵美國作為世界民主燈塔對自由民主的承諾。而台灣慶祝總統直選30周年，不僅係台灣民主化的重要里程碑，亦呼應台美共同捍衛民主自由價值的堅定信念。

他說，在經貿層面，今年台美簽署「台美對等貿易協定」(ART)降低對等關稅，賓州盛產蘑菇、乳製品等農產品，將受惠於該協定。此外，賓州匹茲堡機器人研發量能與產業聚落頂尖全球，而台灣製造商恰能為匹茲堡客製機器人零組件及製程設備，形成互補。今年4月已有兩個台灣產業團藉參加美國商務部主辦的SelectUSA峰會之機，分別赴訪匹茲堡機器人產業聚落與費城生醫生態系，期待台賓夥伴關係蓬勃發展。

教育方面，台灣各大專院校刻透過華語文教學計畫及校際合作協定，與賓州州立大學、匹茲堡大學等建立教學合作，除華語文教學外，紐約經文處積極鼓勵台賓發展人工智慧、半導體、機器人等關鍵科技領域的人才培育聯盟，並盼進一步推動台賓雙方建立系統化之教育合作架構。

李志強感謝賓州眾議會連年通過決議文支持台賓關係深化發展，雙方為民主價值同盟，合作關係日益緊密。

演講結束後，李志強與匹茲堡台灣同鄉會會長許雅斐在參、眾議會接受「台灣連線」(Taiwan Caucus)頒贈台美人傳統周賀狀。「台灣連線」共同主席暨眾議員Jennifer O’Mara、Melissa Shusterman、David Rowe、Jamie Flick，以及參議員Tracy Pennycuick均到場祝賀。

紐約經文處處長李志強與匹茲堡台灣同鄉會會長許雅斐在賓州參議會接受「台灣連線」共同...
紐約經文處處長李志強與匹茲堡台灣同鄉會會長許雅斐在賓州參議會接受「台灣連線」共同主席Tracy Pennycuick頒發「台美人傳統週」紀念賀狀。（紐約經文處提供）

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