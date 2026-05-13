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紐約「NYC 101」14日華埠啟動 首場聚焦租金穩定與住房負擔

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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市長大眾參與辦公室「NYC 101」系列活動選在華埠啟動，首場聚焦住房負擔能力與...
市長大眾參與辦公室「NYC 101」系列活動選在華埠啟動，首場聚焦住房負擔能力與租金穩定。(市長辦公室提供)

紐約市長大眾參與辦公室(Mayor’s Office of Mass Engagement)將於14日(周四)晚上6時30分，在華埠舉辦全新「NYC 101」系列首場活動，主題聚焦紐約市住房負擔能力與租金穩定制度。

市府表示，活動將向民眾介紹租金穩定公寓制度如何運作，以及居民如何參與影響日常生活的公共決策程序。活動向所有紐約市民開放，現場並將提供國語(Mandarin)即時傳譯。

據大眾參與辦公室，「NYC 101」為系列公民教育活動，旨在圍繞紐約人面臨的主要生活成本議題，說明市政府如何運作，以及居民可透過哪些方式參與並影響政策結果。首場活動選在華埠舉行，主題為「租金穩定與住房負擔危機」(Rent Stabilization & The Affordability Crisis)，以互動方式介紹紐約市住房負擔危機、租金穩定制度，以及租客組織運動在紐約的歷史。

市府表示，活動不要求參與者具備任何相關知識、技能或經驗，居民可到場學習、提問、認識鄰裡，並了解如何參與公共事務。此次活動也與市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府近期推出的「Organize NYC」計畫有關。他在上月宣布啟動Organize NYC，目標建立基層組織與公民參與基礎設施，增加民眾參與市政府決策的機會。

市府稱，Organize NYC將透過提供培訓及資源，圍繞工薪紐約人關注的議題延續集體參與，並把基層組織方式帶入政府運作。作為Organize NYC的首個行動，市府鼓勵市民參與即將舉行的租金指導委員會(Rent Guidelines Board)公聽會。公聽會將於6月表決，決定全市超過200萬名租金穩定公寓居民的租金是否上調，以及可能上調的幅度。

首場「NYC 101」活動將於14日晚上6時30分在華埠舉行。由於場地空間有限，主辦方表示將優先提供名額給曼哈頓下城居民；民眾提交報名後，將收到確認通知，內含活動地點詳情。報名連結為www.nyc.gov/content/organize/pages/get-involved#nyc-101。

租金 華埠 紐約市

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