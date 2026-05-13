世界盃熱潮席捲5區 紐約市推「鄰里護照」邀民眾探索社區

紐約市長曼達尼宣布將推出「紐約鄰里護照」活動，帶領市民與遊客深入探索不同社區的多元魅力。(記者曹馨元╱攝影)

2026年世界盃 將於今夏在紐約登場，除了大都會人壽體育場(MetLife Stadium)將舉辦包含決賽在內的八場賽事外，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)也宣布將推出「紐約鄰里護照 」(NYC Neighborhood Passport)，帶領市民與遊客深入探索不同社區的多元魅力。

這項鄰里護照計畫由市府與Team Wonder合作開發，鼓勵民眾以「尋寶」的方式走訪移民聚居區、文化機構及小型企業。從6月11日(周四)起，民眾可前往全市五大區任何一家公共圖書館分館，或在特定的世界盃活動現場免費領取護照。

取得護照後，民眾將能從各種文化和社區組織收集印章，包括美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)、巴里奧博物館(El Museo del Barrio )、展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)及皇后植物園(Queens Botanical Garden)等；亦能在電影放映和街頭派對等活動中收集；每個印章均由紐約市本地藝術家設計。

除了鄰里護照，市府還將推出一份全面的活動日曆和數位地圖，幫助市民與遊客羅列全市各個免費或低成本的活動，延續狂歡氣氛。活動日曆將於下周亮相，內容涵蓋觀賽派對、比賽日體驗、現場表演、餐廳優惠及其他特別企劃。

曼達尼強調，世界盃的影響力不應僅限於球場，更應深入可樂娜(Corona)、阿斯托利亞(Astoria)與日落公園(Sunset Park)等充滿活力的社區。「無論你是第一次抵達甘迺迪機場的遊客，還是終身居住在此的紐約客，我們都希望你能透過足球這項運動，發現這座城市最迷人、最平易近人的一面」，曼達尼說。