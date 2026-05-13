我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 規格備受禮遇

霍楚宣布推出20元世界盃觀賽巴士 火車票價再降至98元

記者許君達╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州宣布推出20元往返世界盃賽場的巴士，其中20%的低價票必須預留給紐約居民。...
紐約州宣布推出20元往返世界盃賽場的巴士，其中20%的低價票必須預留給紐約居民。同時，新澤西運輸局的世界盃觀賽特別車票13日開始發售，從紐約往返賽場的票價從此前宣布的105元降至98元。(記者許君達╱攝影)

紐約/新澤西世界盃賽場公共交通票價爭議持續延燒。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)12日晚間在X上發推稱，「我們正在將通往賽場的巴士往返票價從80元降至20元」，但她緊接著強調，其中20%的車票將僅留給紐約人。

同日，新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)亦在X上發推，宣布由新澤西運輸局(NJ Transit)承運、從紐約市往返賽場的特別列車票價將從此前公布的105元再次降至98元。由於新州規定賽場鐵路運輸不得使用財政補貼，而根據當局計算，世界盃客運的單人成本應為150元。薛瑞爾此次透露了使票價得以下降的資金來源：DoorDash、亞馬遜Audible、FanDuel、DraftKings、PSE&G、南澤西工業(South Jersey Industries)以及美國水務(American Water)等大型公司提供了贊助。

霍楚的推文語焉不詳，並未詳細說明巴士的始發站、承運方以及購票須知等資訊。與之相比，新澤西運輸局的票務資訊更透明，從紐約和州內各地往返大都會人壽球場(MetLife Stadium)的車票將從13日開始發售，官網也已發布了詳細的購票和乘車指南。

霍楚 世界盃 新澤西

上一則

紐約市長曼達尼公布1245億行政預算案 削教育、住房補貼填赤字
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

世界盃交通太貴挨轟 新州運輸局票價大減30% 仍高達105元

世界盃交通太貴挨轟 新州運輸局票價大減30% 仍高達105元
世界盃火車票太貴挨轟 新州降價30%仍高達105元 民怨沸騰

世界盃火車票太貴挨轟 新州降價30%仍高達105元 民怨沸騰
世界盃列車票調降 150→105元

世界盃列車票調降 150→105元

到球場看世界盃 新州私人巴士車票60元…不到政府一半

到球場看世界盃 新州私人巴士車票60元…不到政府一半

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己