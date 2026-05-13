霍楚宣布推出20元世界盃觀賽巴士 火車票價再降至98元

紐約州宣布推出20元往返世界盃賽場的巴士，其中20%的低價票必須預留給紐約居民。同時，新澤西運輸局的世界盃觀賽特別車票13日開始發售，從紐約往返賽場的票價從此前宣布的105元降至98元。(記者許君達╱攝影)

紐約/新澤西世界盃 賽場公共交通票價爭議持續延燒。紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)12日晚間在X上發推稱，「我們正在將通往賽場的巴士往返票價從80元降至20元」，但她緊接著強調，其中20%的車票將僅留給紐約人。

同日，新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)亦在X上發推，宣布由新澤西運輸局(NJ Transit)承運、從紐約市往返賽場的特別列車票價將從此前公布的105元再次降至98元。由於新州規定賽場鐵路運輸不得使用財政補貼，而根據當局計算，世界盃客運的單人成本應為150元。薛瑞爾此次透露了使票價得以下降的資金來源：DoorDash、亞馬遜Audible、FanDuel、DraftKings、PSE&G、南澤西工業(South Jersey Industries)以及美國水務(American Water)等大型公司提供了贊助。

霍楚的推文語焉不詳，並未詳細說明巴士的始發站、承運方以及購票須知等資訊。與之相比，新澤西運輸局的票務資訊更透明，從紐約和州內各地往返大都會人壽球場(MetLife Stadium)的車票將從13日開始發售，官網也已發布了詳細的購票和乘車指南。