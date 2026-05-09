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禁止居家護理員工作24小時法案陷僵局 市議員撤支持

記者馬璿／紐約即時報導
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禁止家庭護理員24小時工作的提案「No More 24 Act」持續面臨多方角力...
禁止家庭護理員24小時工作的提案「No More 24 Act」持續面臨多方角力，身兼市議會身障委員會主席的市議員哈尼夫(Shahana Hanif)日前表態撤回對法案的聯署支持。圖為24小時護理員抗議現場。(記者馬璿╱攝影)

禁止家庭護理員24小時工作的提案「No More 24 Act」持續面臨多方角力，身兼市議會身障委員會主席的市議員哈尼夫(Shahana Hanif)日前表態撤回對法案的聯署支持。議長梅寧(Julie Menin)更同時宣布推遲原定下周的表決，使得法案前景更添變數。

哈尼夫於本周二主持監督聽證會後做出撤簽決定，她表示，此舉是為彰顯推動同時影響工作者與患者的立法所需的審慎態度。梅寧發言人則表示，法案目前仍在立法程序中推進，5月14日議會開會時是否付諸表決，尚無定案。

法案目前仍有17名聯署議員。此案由代表曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)提出，為其任內第三度重提，其要求居家護理業者不得安排護理員單次值班超過12小時，每周工時亦不得超過56小時。市消費者與勞工保護局副局長歐提斯(Carlos Ortiz)今年2月在公聽會上作證指出，依現行州勞工廳規定，若護理員在24小時班中能獲得3小時用餐及8小時不受打攪的睡眠，雇主可僅支付13小時工資；然而現實中鮮少有護理員能得到上述休息，雇主卻依然僅支付13小時薪酬，市府因此支持該提案。

然而法案自提出以來爭議不斷。今年4月，提案在多方反對下一度被撤下，未能進入表決。5月1日，逾百名勞工在市政廳外集會，呼籲過去曾支持護理員的市長曼達尼(Zohran Mamdani)再次表態。不少長期抗議的護理員批評曼達尼行為與競選的口號不符，讓多為少數族裔擔任的護理員們承受不公平待遇。曼達尼則表示，提案是否付諸表決是市議會的決定，並強調自己長期支持護理員的抗爭。

現今法案更面臨來自多方的阻力，公共部門工會DC37、法律援助協會(Legal Aid Society)及部分殘障權益倡議者曾聯名反對此案，認為在州府規則未調整、資金來源未明確的情況下，市府單方面改變制度恐導致居家照護成本大幅上升。代表護理員的醫護工會1199SEIU估算相關改革涉及約4.6億元成本，強調任何制度改革都必須有足夠資金支持。布碌崙(布魯克林)殘障者獨立中心執行主任拉帕波特(Joseph Rappaport)亦表示，法案存在根本缺陷，若強行通過，部分工作者恐面臨失業，殘障人士也將失去照護保障。

多名議員已提出修訂方向試圖化解爭議，如皇后區市議員漢克森(Ty Hankerson)要求納入豁免條款，允許部分工作者自願申請輪值24小時班，並表示若修正案未能納入將撤回聯署；布碌崙市議員雷斯勒(Lincoln Restler)則表示將保留聯署，但同樣呼籲修訂。據POLITICO報導，梅寧提出的修訂版本將豁免工會工作者，法案實施延後一年，並允許工作者自願選擇輪值較長班次至2027年秋季。

此舉遭華人職工會(Chinese Staff and Workers' Association)強烈批評，要求徹底終結此制度。提案者馬泰此前曾表示，若市議會15日前仍未取得進展，將與工人採取一切必要行動迫使提案付諸表決。

華埠 曼哈頓

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