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紐約港務局試飛無人機 曼哈頓跨東河運貨至布碌崙開先例

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約港務局正在測試以無人機在紐約市運送貨物，首次試飛已從曼哈頓橫跨東河至布碌崙。...
紐約港務局正在測試以無人機在紐約市運送貨物，首次試飛已從曼哈頓橫跨東河至布碌崙。(取自港務局)

紐約港務局(Port Authority)日前啟動無人機貨運試飛計畫，航線橫跨東河，往返曼哈頓下城空港與布碌崙(布魯克林)海軍碼頭，欲藉由減少市區道路運輸車輛的方式，為兩區未來的貨物配送模式奠定全新基礎。

試飛計畫已於4月27日展開，航班平日上午9時至下午5時每日飛行數次，航線固定且全程在水面上空，遠離住宅區，並須依聯邦航空管理局(FAA)規定，在持證駕駛員全程監督下運作。

此次一年期試飛前，Skyports已於今年1月完成一次為期兩周的概念驗證測試，在同一航線上完成135架次飛行，總飛行里程151哩，運送虛擬貨物合計252磅。

每趟曼哈頓至布碌崙單程平均僅需4分鐘，遠低於車輛行駛所需的最多20分鐘。

試飛期間，無人機將為紐約市一家非營利醫療機構運送輕型藥品等非危險性、非生物性貨物，以評估無人機醫療貨運對改善患者治療成效的影響。

由於起降地點毗鄰渡輪碼頭、直升機航道及其他基礎設施，Skyports須同時遵守FAA法規及紐約市經濟發展公司(NYCEDC)準則，並配合紐約市警察局、消防局及美國海岸警衛隊等監管機構的要求。

港務局規畫與創新主任華納(Seth Warner)表示，無人機貨運雖看似新奇，但隨著機體持續增大，以非傳統方式運送貨物的潛力將大幅提升。

他表示，港務局在50、60年代率先推動貨櫃化航運、並引進E-ZPass等創新手法，如今在無人機領域同樣走在前沿。

港務局於2024年與Skyport無人機服務公司合作推動此計畫。由於無人機起降地點毗鄰直升機航道、建築物及其他基礎設施，飛行過程須嚴格遵守FAA相關法規。試飛結束後，港務局將評估成效，研究是否擴展至大紐約地區其他地點。

此外，港務局此前已將無人機運用於橋梁與基礎設施檢查，此次的貨運試飛將為其無人機應用的進一步延伸。

Skyports目前在蘇格蘭為英國皇家郵政提供偏遠地區郵件配送服務，並在德國以無人機為離岸風電業者RWE運送關鍵物資，具備豐富的實際營運經驗。

布碌崙 曼哈頓 紐約市

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