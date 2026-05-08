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獨╱曼哈頓下東城小學保安涉親吻女童被捕 2學生獲保護令

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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下東城小學保安涉親吻女童被捕，兩名9至10歲學生獲保護令。(NYPD提供)
下東城小學保安涉親吻女童被捕，兩名9至10歲學生獲保護令。(NYPD提供)

一名在曼哈頓下東城學校任職的44歲男子，涉嫌在校內對兩名9歲及10歲女童作出不當身體接觸，日前遭市警曼哈頓兒童虐待小組(Manhattan Child Abuse Squad)拘捕，並被控兩項危害兒童福利罪(Endangering the Welfare of a Child)。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，該男子已於8日提訊，法官准許其自行具結釋放，但同時批准檢方申請，為兩名女童各簽發全面臨時保護令。本案涉事地點為下東城律師街100號(100 Attorney St.)的曼哈頓特許學校一校(Manhattan Charter School I)小學，在威廉斯堡大橋附近，屬市警七分局管轄範圍，其涵蓋曼哈頓華埠。

根據市警(NYPD)，皮加尔(Jose Pijal)於7日上午被曼哈頓兒童虐待小組拘捕，涉及多起發生在七分局轄區內的危害兒童福利案件。警方稱，兩名受害者年齡分別為9歲及10歲，均表示事件發生於2月在校期間。皮加尔的登記住址為皇后區，被控兩項危害兒童福利罪。

曼哈頓檢察官辦公室指出，由於相關控罪不符合保釋適用條件，檢方原要求對皮加尔實施監督釋放(supervised release)，但法官最終準許其自行具結釋放(released on his own recognizance)。

據刑事控訴書，第一起事件發生於今年2月24日上午約9時，地點為學校內。一名10歲女童向警方表示，皮加尔擁抱她、親吻她的頸部，並對她表示「你聞起來很香」；女童稱，他的行為令她感到害怕及不適。

第二起事件則發生於2月25日中午約12時，同樣在校內。另一名9歲女童表示，皮加尔擁抱她並親吻她的頭部；她同樣稱，皮加尔的行為令她感到害怕及不適。

根據檢察官辦公室，兩名女童均為皮加尔任職學校的學生，而皮加尔在該校任職保安。檢方稱，基於案件性質及相關指控嚴重，要求法院為兩名女童簽發全面臨時保護令。法官已批准該申請。

LinkedIn資料顯示，皮加尔自2025年起在該校任職，自定職稱為「學校營運協調員」。本報向校方查詢，尋求確認皮加尔是否已被停職、解雇或解除與學生接觸的職務；同時詢問校方是否已通知家長、是否配合執法機關調查，以及是否有進一步聲明。校方並未回覆。

皇后區 曼哈頓

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