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紐約市府認布碌崙86街遊民所工程存石綿 將進行清除工程

記者馬璿／紐約即時報導
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目前布碌崙86街2501號已被貼上「石綿清除工程」公告，將在本月11日開工，並預計在2027年4月29日完工。(社區民眾提供)

日前，由於布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所負責石綿檢測的檢驗人員被指控根本未曾踏足現場，即申報該地點無石綿疑慮，已對布碌崙(布魯克林)86街遊民所發出停工令。而目前該址已被貼上「石綿清除工程」公告，將在本月11日開工，並預計在2027年4月29日完工。

本月初，該名稱曾於4月至工程場址檢驗的人員穆爾(Noel Muir)聲稱該址無石綿問題，並宣告無虞。然而環保局於4月9日赴現場視察後，認定正規石綿檢測從未完成，隨即下達停工令。而8日，該處場址被貼上一張清除工程的公告，指出該址將在5月11日開始實施含石綿清除的室內牆面防水工程，預計在2027年4月29日完工。

市議員莊文怡透露，她已於7日晚間來自市府的通知，指出雖開發商過去提出檢驗合格證明，但最終經確認，確認該址的部分牆面確實留有石綿殘留，才正式下達後續停工與清除指令，居民若看見有工程人員進入，將是為了石綿的清除工程而施工，並非拆除，無需擔心。但莊文怡補充，她認為市府此舉是在欺騙社區，且她多次提出該檢驗報告疑似造假，市府卻始終未採信，如今才終於首次承認石綿的存在。她表示，自己接下來的工作仍會聚焦在監督政府，未來也將會持續跟進該處的進度。

州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧表示，在報告指出的檢驗時間點，多位在場民眾皆公證指認從未看過穆爾身影，亦未看見有任何人入場。他指出，民代的工作是問責政府，若在一個環節發現問題，在後續的進程中也可能出現漏洞，市府有責任確保開發商每一步都遵從法律，才是對社區居民的基本尊重。

此檢驗人員穆爾的背景引發各界強烈質疑。這名現年66歲、居住於長島的驗屋師，曾因將一棟實含石綿的建築申報為無石綿，違反市府石綿安全法規而遭罰款7200元。其石綿驗屋執照雖於停牌解除後重新獲批，但環保局直至2025年5月9日才核准，而此日距其宣稱完成86街的檢測已超過一個月。

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