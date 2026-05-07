紐約市租金指導委員會投票出爐 一年租約擬加0至2%、兩年租約0至4%

租戶團體表示，在生活成本上升、移民執法升溫、聯邦福利削減及住房負擔持續加重的背景下，租金穩定公寓不應再加租。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board, RGB)7日晚在皇后區長島市 舉行年度初步投票，通過今年租金穩定公寓租約調整的初步方案。根據表決結果，一年期租約擬調整為0至2%，兩年期租約擬調整為0至4%。在初步投票納入「零漲幅」，意味在6月25日最終投票環節有凍租可能。

今年RGB初步投票格外受到關注，原因在於它被視為市長曼達尼 (Zohran Mamdani)住房政策的第一場重大考驗。曼達尼競選期間曾承諾推動租金穩定公寓凍租，而本屆九名RGB委員中有六人由其任命。雖然RGB依法獨立制定租金指引，但今年初步方案納入「零漲幅」，被外界視為新市府有意兌現凍租承諾的信號。

然而，現場仍有租戶不滿投票結果，在結果出爐後仍高喊「凍結租金」。投票前，數百名租戶與住房倡議者也投票地點外集會，呼籲RGB對一年期與兩年期租約均實施租金凍結。集會由全州住房聯盟「租客聯盟」（Tenant Bloc)發起，唐人街住客協會(CAAAV)、安全公寓社區行動組織(CASA)、大都會住房委員會(Met Council on Housing)、紐約計程車工人聯盟等團體參與。

租戶團體表示，在生活成本上升、移民執法升溫、聯邦福利削減及住房負擔持續加重的背景下，租金穩定公寓不應再加租。他們指出，上屆市長亞當斯(Eric Adams)任內，RGB連續四年調漲租金，累計漲幅超過12%；同一期間，租金穩定公寓房東的淨營運收入增長約30%，但許多租戶仍面臨住房品質不佳、暖氣與熱水不足等問題。

唐人街住客協會青年領袖陳少冰(Shelby Chen)表示，房租是工薪階層移民家庭每月最大開支。她說，自己在曼哈頓華埠長大，親眼看到鄰居因房東收購、翻新與高價出租而搬離社區；如今食品雜貨等生活成本也不斷上升，許多家庭難以承受更多租金壓力。她呼籲RGB讓租金穩定制度回到原本目的，也就是穩定城市、讓居民能夠繼續住在自己的家中。

租戶團體表示，在生活成本上升、移民執法升溫、聯邦福利削減及住房負擔持續加重的背景下，租金穩定公寓不應再加租。(記者鄭怡嫣/攝影)

租戶團體表示，在生活成本上升、移民執法升溫、聯邦福利削減及住房負擔持續加重的背景下，租金穩定公寓不應再加租。(記者鄭怡嫣/攝影)

租戶團體表示，在生活成本上升、移民執法升溫、聯邦福利削減及住房負擔持續加重的背景下，租金穩定公寓不應再加租。(記者鄭怡嫣/攝影)

「租客聯盟」成員之一唐人街住客協會(CAAAV)青年領袖陳少冰(Shelby Chen)表示，她今年16歲，一直住在曼哈頓華埠，曾看到房東給錢讓鄰居搬走後，又翻新公寓租給有錢人。現在，十樣東西就要超過100元，房租是他們每個月最大的一筆開支。與此同時，過去三年，房東的利潤卻增長了30%，「但他們還說自己很窮。那我們花出去的錢到哪裡去了？房東有被迫在買菜和有屋頂遮身之間做選擇嗎？為什麼房東和房地產業就可以塑造和左右我們的人生？」

唐人街住客協會成員楊紅表示，他住在穩租房，因參加「租金凍結計畫」不需要加租金，但如今工資漲幅遠跟不上物價，他也希望替其他的穩租房客們發聲。

紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)成員代表表示，他們不只是計程車工人，也是移民、工薪家庭和租客。現在的情況愈來愈糟，油價、關稅、移民局勢、經濟壓力，一天比一天嚴重，他們根本無法再承受房租上漲。

房東與業主團體則主張，保險、維修、水費、燃料、人工和房地產稅等營運成本上升，若租金凍結，可能影響老舊租金穩定建築的維護能力。業主代表認為，租金調整應反映建築營運成本，否則部分小業主和老舊公寓樓將面臨更大財務壓力。

此次投票關係紐約市約100萬個租金穩定公寓單位、超過200萬名租戶。初步投票並非最終決定，而是RGB先就今年租金調整提出「擬議指引」。RGB接下來將於6月4日在皇后區、6月8日在布朗士、6月11日在布碌崙(布魯克林)、6月16日在曼哈頓舉行公聽會，聽取租戶、房東與公眾意見。最終投票將於6月25日晚間舉行。今晚通過的初步方案雖不立即生效，但將為接下來一個多月的租金攻防定下基調。最終通過的租金指引，將適用於今年10月1日至明年9月30日期間開始或續簽的租約。

租戶團體表示，在生活成本上升、移民執法升溫、聯邦福利削減及住房負擔持續加重的背景下，租金穩定公寓不應再加租。(記者鄭怡嫣/攝影)

租戶團體表示，在生活成本上升、移民執法升溫、聯邦福利削減及住房負擔持續加重的背景下，租金穩定公寓不應再加租。(記者鄭怡嫣/攝影)