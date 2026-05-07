紐約2議員疑爆肢體衝突 下月將在初選正面對決

第46選區市議員納西斯(Mercedes Narcisse)。(取自納西斯辦公室）

據知情人士透露，紐約州 第58選區眾議員 錢德勒-沃特曼(Monique Chandler-Waterman)與第46選區市議員納西斯(Mercedes Narcisse)之間的政治恩怨，已從議事廳延燒至肢體衝突。兩人據傳於今年二月於奧伯尼舉行的民主黨 黨團周末活動中發生肢體衝突，如今更將在下個月的民主黨地區領袖初選中正面交鋒。

根據媒體「City&State」報導引述五名知情人士的消息指出，事件導火線源於錢德勒-沃特曼在周五晚間舉辦的加勒比海主題招待會。錢德勒-沃特曼試圖阻止納西斯入場，雙方因此爆發肢體衝突。兩人事後均未正面承認，錢德勒-沃特曼拒絕置評，納西斯雖未否認，卻刻意保持低調。納西斯在採訪時表示，「這種行為是五歲小孩才有的，」並直言自己是個成年人，不想給對方任何關注。

兩人原本同為布碌崙(布魯克林)民主黨陣營的盟友。納西斯現任布碌崙東南部民主黨地區領袖，錢德勒-沃特曼今年則是在宣布挑戰納西斯連任，昔日情誼就此破裂。

衝突發生後，納西斯陣營隨即在法律戰場上展開反擊。納西斯在州參議員凱文・帕克（Kevin Parker）及布碌崙民主黨主席兼州眾議員赫梅林(Rodneyse Bichotte-Hermelyn)支持下，試圖以錢德勒-沃特曼未獲帕克授權將其姓名列入請願書行為一舉，指控對方造假使其喪失參選資格。然而法官本周一裁定錢德勒-沃特曼勝訴，因為有證據顯示帕克的辦公室主任確曾以簡訊「按讚」或「比大拇指」的方式表示核准。

錢德勒-沃特曼拒絕回應打架事件，也未說明為何要挑戰納西斯，但她在聲明中對法院裁決表示歡迎，稱自己的參選「在某種程度上，是對專注社區需求的承諾，確保領導層始終立足於誠信、尊重、協作與為民服務。」

納西斯表示，她不打算繼續訴諸法律來阻止錢德勒-沃特曼留在選票上。「她已經在選票上了，就這樣吧，讓選民來決定，」她表示，「我會在投票所裡打敗她的。」