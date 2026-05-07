紐約2議員疑爆肢體衝突 下月將在初選正面對決
據知情人士透露，紐約州第58選區眾議員錢德勒-沃特曼(Monique Chandler-Waterman)與第46選區市議員納西斯(Mercedes Narcisse)之間的政治恩怨，已從議事廳延燒至肢體衝突。兩人據傳於今年二月於奧伯尼舉行的民主黨黨團周末活動中發生肢體衝突，如今更將在下個月的民主黨地區領袖初選中正面交鋒。
根據媒體「City&State」報導引述五名知情人士的消息指出，事件導火線源於錢德勒-沃特曼在周五晚間舉辦的加勒比海主題招待會。錢德勒-沃特曼試圖阻止納西斯入場，雙方因此爆發肢體衝突。兩人事後均未正面承認，錢德勒-沃特曼拒絕置評，納西斯雖未否認，卻刻意保持低調。納西斯在採訪時表示，「這種行為是五歲小孩才有的，」並直言自己是個成年人，不想給對方任何關注。
兩人原本同為布碌崙(布魯克林)民主黨陣營的盟友。納西斯現任布碌崙東南部民主黨地區領袖，錢德勒-沃特曼今年則是在宣布挑戰納西斯連任，昔日情誼就此破裂。
衝突發生後，納西斯陣營隨即在法律戰場上展開反擊。納西斯在州參議員凱文・帕克（Kevin Parker）及布碌崙民主黨主席兼州眾議員赫梅林(Rodneyse Bichotte-Hermelyn)支持下，試圖以錢德勒-沃特曼未獲帕克授權將其姓名列入請願書行為一舉，指控對方造假使其喪失參選資格。然而法官本周一裁定錢德勒-沃特曼勝訴，因為有證據顯示帕克的辦公室主任確曾以簡訊「按讚」或「比大拇指」的方式表示核准。
錢德勒-沃特曼拒絕回應打架事件，也未說明為何要挑戰納西斯，但她在聲明中對法院裁決表示歡迎，稱自己的參選「在某種程度上，是對專注社區需求的承諾，確保領導層始終立足於誠信、尊重、協作與為民服務。」
納西斯表示，她不打算繼續訴諸法律來阻止錢德勒-沃特曼留在選票上。「她已經在選票上了，就這樣吧，讓選民來決定，」她表示，「我會在投票所裡打敗她的。」
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