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紐約納蘇郡擬嚴管電單車 支持者憂安全、反對者稱過度限制

記者高雲兒╱紐約即時報導
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支持者禁令者認為嚴管有助改善電單車亂騎等安全隱憂，反對者則質疑法規不清、取締恐影...
支持者禁令者認為嚴管有助改善電單車亂騎等安全隱憂，反對者則質疑法規不清、取締恐影響通勤與守法騎士。。(記者許君達╱攝影)

納蘇郡警方近日在社群媒體發布一張電單車與電動滑板車規定圖，稱兩類電單車以及電動滑板車，不得在納蘇郡道路、人行道、公園步道、自行車道、停車場等公共區域行駛。貼文一出，立刻引發長島居民討論。有人認為，近年電單車亂騎、逆向、未裝燈等情況增加，警方嚴管有助保障安全；也有人質疑，相關法律本來就不清楚，若直接取締，恐怕影響通勤民眾與守法騎士。

紐約州法則把電單車分為三類。第一類電單車必須靠騎士踩踏時，馬達才會提供輔助，最高時速約20哩；第二類電單車通常有電門，即使不踩踏，也可由馬達推動，最高時速約20哩；第三類電單車速度較高，最高可達25哩。

根據納蘇郡警方發布的資訊圖，違規騎乘第二類、第三類電單車或電動滑板車者，車輛可能被扣押；若多次違規，最高可罰700元。警方表示，維護社區道路安全是首要任務，近來曾有青少年騎乘電動滑板車時遭車輛撞擊身亡，警方也注意到違規使用電單車及電動滑板車的情況增加，因此有必要提醒民眾相關規定。

不過，這張圖也引發爭議，原因是納蘇郡規定與紐約州法之間似乎存在模糊地帶。納蘇郡警方引用的郡法，原本主要是限制機動滑板車、全地形車及迷你摩托車等車輛在道路上行駛，但外界質疑，該法是否明確包括現在常見的電單車。

紐約自行車聯盟董事會主席、律師Daniel Flanzig表示，納蘇郡警方資訊圖稱第二類、第三類電單車在公共區域禁行，與現行紐約州車輛與交通法並不一致。他指出，州法已將部分電單車合法化，尤其第一類與第二類電單車並非完全禁止使用。因此，納蘇郡警方的說法是否能直接適用，仍有討論空間。

一些支持嚴管的居民表示，他們在日常生活中確實感受到電單車帶來的安全壓力。很多居民表示，曾被逆向行駛的外送電單車撞到，認為這類車輛速度快、缺乏管理，對行人很危險。也有居民表示，電單車經常在汽車與行人之間穿梭，有些騎士不遵守交通規則，一旦發生碰撞，責任難以追究。支持者認為，若沒有更明確的限制與處罰，道路、人行道與停車場都會變得更不安全。

但反對全面禁止的居民則認為，不能因為部分人危險騎乘，就讓所有人失去使用電單車的權利。部分長島居民指出，當地公共交通不如紐約市便利，電單車與電動滑板車對不少人來說是上班、上學或短程移動的重要工具。若一律禁止，可能對沒有汽車或依賴電單車通勤的人造成實際困難。

納蘇郡警方發布資訊圖，稱第二類、第三類電單車及電動滑板車禁行公共區域，違規者最高...
納蘇郡警方發布資訊圖，稱第二類、第三類電單車及電動滑板車禁行公共區域，違規者最高可罰700元。（取自納蘇郡警局）

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