限量紀念杯、官方日曆 紐約旅遊局助小商家抓世界盃商機

紐約市旅遊與會展局推出多項官方推廣計畫，協助餐廳及商家把握世界盃人流紅利。(記者曹馨元╱攝影)

2026年世界盃 足球賽不僅是體育盛事，更是紐約市 小商家不容錯過的財富機遇。紐約市旅遊與會展局(New York City Tourism + Conventions)日前推出多項官方推廣計畫，協助餐廳及商家把握這波人流紅利，藉機打響名號，把將階段性流量轉化為可持續收益。

市旅遊與會展局7日舉辦面向商家及社區的研討會指出，世界盃旅客普遍年輕、消費力強，逾半數為千禧世代，不少家庭收入超過10萬元。更重要的是，這批旅客並非只為看球賽而來，國際旅客平均逗留約8天，美國本土旅客亦達約6天；他們對美食、文化、購物及夜生活均有濃厚興趣，國際旅客平均每趟行程參與15項付費體驗，本土旅客更達18項。

為讓全市各區的餐飲商家受惠，旅遊局推出「五區優惠特輯」(Five Borough Winners Special)餐飲推廣計畫，並提供兩種參與方式。其一是推出26元優惠，形式不限，可以是套餐、飲品配小食組合或指定優惠，以呼應2026年世界盃的主題；其二是限量版紀念杯贈送，凡顧客購買指定餐點，即可獲贈官方限量版紀念杯，並可集齊五大區杯款在社交媒體分享，相關內容有機會獲市旅遊局在其平台轉載推廣。商家亦可同時參與兩種方式。

若選擇加入紀念杯贈品計畫，旅遊局將免費提供首兩箱，約96個杯子，先到先得，數量有限。如需追加訂購，每箱為66.75元。杯子須於5月15日前下單，方可在6月11日前收貨；追加訂單的截止日期為6月11日，預計於7月4日前到達。線上申請方式為https://shorturl.at/00LXs。

除餐飲優惠外，商家亦可向旅遊局提交世界盃主題活動及優惠，免費登上旅遊局活動日程表供全球球迷瀏覽。活動類別包括觀賽派對、主題晚宴、品酒體驗及各類配合賽程的特別活動；優惠則可包括限時折扣或套餐。所有提交內容須於活動開始前至少兩周遞交，旅遊局將於3至5個工作天內完成審核，獲批的內容最快將於5月27日起在網站上線，提交截止日期為7月1日。參與方式為https://shorturl.at/bY42L。