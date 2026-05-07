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霍楚宣布逾2680億州預算協議 眾議長打臉：根本沒協議

記者范航瑜╱紐約即時報導
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州長霍楚(Kathy Hochul)7日在州府高調宣布已與州議會領袖達成逾268...
州長霍楚(Kathy Hochul)7日在州府高調宣布已與州議會領袖達成逾2680億元的財政年度預算框架協議，涵蓋移民執法限制、公用事業退稅、氣候目標調整等重大政策。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)7日在州府宣布已與州議會領袖達成逾2680億元的財年預算協議，涵蓋移民執法限制、公用事業退稅、氣候目標調整等政策。然而，州眾議院議長希士提(Carl Heastie)隨即公開反駁，直指霍楚操之過急，強調「根本沒有預算協議」。

霍楚表示，這份她稱之為「總體協議」的方案與上年度相比增支逾100億元，州府將向紐約市額外撥款15億元，並為托育服務提供12億元資金，另設針對高端閒置第二套房的房產稅，預計每年為市府帶來約5億元收入。霍楚說，協議亦包含向全州繳納電費、煤氣費的家庭發放總額10億元的退稅支票，以及精簡部分住宅項目的環境審查程序。

在移民政策上，協議規定州及地方警察不得在非刑事執法場合動聯絡移民與海關執法局(ICE)，亦禁止各郡監獄向ICE出租羈押空間。學校、醫院等場所的民事移民執法豁免範圍也將擴大。白宮邊境沙皇霍曼(Tom Homan)本周早些時候已揚言，若紐約通過相關立法，將加派移民執法人員進駐。

希士提在霍楚宣布消息後不久即召開記者會。他表示，昨晚結束會議時，他只是對霍楚說「可以向媒體說我們接近了」，但根本沒有授權她對外宣稱達成協議。「這是預算談判的問題所在。談政策，不談錢。我沒有簽署任何重大財政項目。」他指出，仍有近50項議題懸而未決，就連2680億元的總規模數字本身也未獲確認。

希士提對整個談判過程表達強烈不滿，揚言今後不再以政策換財政。依照州議會慣例，預算談判拖延期間，議員薪水會被扣押，以此施壓迫使議員加快達成協議。

在惠及紐約市的預算細節上，希士提說他前一晚與市長曼達尼(Zohran Mamdani)通話，對市府能在預算中達到財政平衡感到樂觀，並透露市府原本高達72億元的預算缺口有望縮窄，但具體數字及相關宣布應由曼達尼本人披露。

按照程序，雙方工作人員接下來須將協議條款草擬成九份法案，供議員分批表決。一旦通過，將是霍楚任內最遲完成的預算案，亦是2010年以來拖延最久的一次。州共和黨人則批評霍楚搶先宣布，形容民主黨的開支規模毫無節制。

霍楚 退稅 紐約市

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