我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

教宗想把地址改到梵蒂岡 客服以為詐騙掛斷他電話

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路...
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區通勤族注意，MTA近日公布7號線一系列施工與服務調整，部分改線與停靠變更將從本月起陸續實施，部分工程預計延續至2027年。受影響路段包括皇后區74街—百老匯(Broadway)站至曼哈頓34街—哈德遜廣場(Hudson Yards)站，以及皇后區多個7號線車站。

根據MTA公布時程，第一波重大服務中斷將於8日晚11時30分至11日凌晨3時30分實施，屆時7號線在皇后區74街—百老匯站與曼哈頓34街—哈德遜廣場站之間雙向停駛。相同停駛安排也將在國殤日長周末再度實施，時間為22日晚11時30分至25日上午10時30分。MTA表示，施工期間將安排接駁巴士，乘客也可使用E、F、R線往返皇后區與曼哈頓；長島鐵路(LIRR)也將在法拉盛、威利點(Mets-Willets Point)、木邊(Woodside)、麥迪遜車站(Grand Central Madison)及賓州車站(Penn Station)等站，讓受影響地鐵乘客免費搭乘。

除周末停駛外，11日至22日期間，曼哈頓方向7號線列車將因月台與通道工程，跳過皇后區多個車站，包括69街、52街、46街及33街。前往被跳過車站的乘客，可先搭至61街、40街或皇后區廣場(Queensboro Plaza)，再換乘法拉盛方向列車返回；從受影響車站出發的乘客，則可先搭往法拉盛方向，再轉乘曼哈頓方向列車。

自5月25日上午10時30分起，7號線將進入較長期的施工調整。MTA表示，法拉盛方向7號線列車將改行慢車，但仍會跳過52街與69街站，以配合月台重建工程。尖峰時段，曼哈頓方向快車也將在74街—百老匯站至皇后區廣場之間改行慢車。

7號線皇后區改善工程早在2023年啟動，涵蓋木邊至可樂娜(Corona)一帶多個車站的翻新工程。工程內容包括重建月台邊緣、改善登車區、汰換樓梯、更新照明、安裝監視器、改善排水與防水，以及提升車站動線。

MTA表示，施工期間將盡量合併多項工程，以提高施工效率並減少對乘客的長期影響，但也提醒7號線乘客，沿線仍將陸續出現服務變更。乘客出門前可查詢MTA App、車站公告及MTA計畫服務變更資訊，以避免延誤。

曼哈頓 MTA 百老匯

上一則

長島納蘇郡與ICE合作 逾3200移民被關 近6成無犯罪紀錄

下一則

霍楚宣布逾2680億州預算協議 眾議長打臉：根本沒協議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵計畫於世界盃期間增設班次 確保交通無礙

紐約地鐵計畫於世界盃期間增設班次 確保交通無礙
防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金

防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金
堵車費補助擴大清潔卡車 涵蓋皇后區

堵車費補助擴大清潔卡車 涵蓋皇后區
聯邦撥款美鐵東北走廊47億元 賓州車站將升級改造

聯邦撥款美鐵東北走廊47億元 賓州車站將升級改造

熱門新聞

福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06
聯合航空。（路透）

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

2026-05-04 16:10
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）

「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

2026-05-03 07:11
全球最繁忙的Trader Joe's超市將於本月暫時關閉，進行大規模翻修，預計停業數月，完工後重新開張。(記者范航瑜╱攝影)

全球最忙Trader Joe's將暫停營業 紐約上西城門市大翻修

2026-05-01 15:34
位於布碌崙8大道的璟江海鮮樓，曾在4月20日的例行檢查中因觸發幾項嚴重違規而被勒令停業，但在四天後複查中已改善問題，獲得批准重開。(記者顏潔恩／攝影)

紐約多家中餐館衛生評比C級 「麻辣燙自取料」違規多

2026-05-01 20:52
布碌崙8大道槍擊案現場血跡斑斑。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫

2026-04-28 02:30

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來