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長島納蘇郡與ICE合作 逾3200移民被關 近6成無犯罪紀錄

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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圖為ICE執法的資料照片。(美聯社)
圖為ICE執法的資料照片。(美聯社)

根據新聞媒體Newsday的最新分析，在長島納蘇郡(Nassau County)郡長與美國移民及海關執法局(ICE)合作下，數千名移民被關押在納蘇郡監獄，其中被定罪的暴力犯罪者少於5%。

該項數據使用的是「遣返數據項目」(Deportation Data Project)透過訴訟取得的ICE數據，並再由該媒體進行分析。此前，地方ICE被拘押者中有暴力犯罪定罪紀錄者的比率，尚未被公開報導。

分析數據顯示，從2025年2月至今年3月10日，ICE在東梅多(East Meadow)的納蘇郡懲教中心拘押約3200人。其中147人曾因暴力犯罪被定罪，多數涉及輕罪與重罪攻擊、搶劫及性犯罪。其中有七起為殺人案件。

數據還顯示，將近60%被拘押者沒有任何刑事定罪或指控。納蘇郡拘押沒有犯罪紀錄的移民比率，高於全國平均水準。

根據分析數據，自納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與ICE的合作計畫開始以來，ICE已從東梅多遣返2236名被拘押者。另有125人選擇自行離境。約550人仍在聯邦拘押中，約250人已獲釋。一名42歲、育有兩名子女的男子在拘押期間死亡。

至於拘押時間，ICE將納蘇郡監獄指定為臨時拘押地點，移民在該地的拘押時間不得超過72小時。隨後，聯邦探員須將被拘押者轉送至長期拘押設施，通常位於紐約州北部，有時甚至遠至德州。Newsday指出，去年12月報導納蘇郡違反協議以來，仍有50人被拘押超過三天。

郡長布萊克曼回應表示，執法部門已逮捕暴力移民。他與ICE的合作計畫，已協助遣返一些「犯罪紀錄從企圖謀殺到強姦、搶劫和劫車不等」的人，且「沒有突襲任何教堂、學校、托兒中心或醫院」。

自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)移民研究主任比爾(David Bier)則表示，「很明顯，為什麼川普政府不希望這些資訊被公開。如果你看他們的推特帳號，他們突出展示的人當中，95%都是有暴力犯罪史的人。但當你看實際數據時，情況完全相反。」

ICE 遣返 移民

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