我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人中學生發一則不爽短信 收5萬元罰單

密封多年 艾普斯坦手寫遺書紙條公布

紐約男推她撞地鐵車廂致終身癱瘓 判刑20年

記者顏潔恩／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧茲索遭到攻擊後，親友為她發起GoFundMe線上捐款活動。(取自GoFundM...
奧茲索遭到攻擊後，親友為她發起GoFundMe線上捐款活動。(取自GoFundMe網頁)

涉嫌於2023年將一名土耳其裔女子推向正在駛離的地鐵，導致受害者癱瘓的被告塞姆拉德(Kamal Semrade)，於今年3月被裁定意圖謀殺及攻擊罪名成立；他6日接受量刑，將被判處20年監禁。

案件發生在2023年5月21日早上6時左右，當時土耳其裔女子奧茲索(Emine Ozsoy)正在地鐵站內行走。當一輛周末改行F線地鐵線路的E線地鐵離站時，塞姆拉德從背後靠近，將她推向正在行駛的列車，導致頭部受撞。

過程中奧茲索的臉部與頭部撞上列車後，被拋回月台，導致脊椎骨折；醫護人員隨後迅速將奧茲索送往醫院搶救，但她的頭部和脊椎嚴重受傷，儘管已接受兩次長時間手術治療，但仍因這起意外導致癱瘓。

警方表示，塞姆拉德被捕前最後一次被發現往地鐵第二大道的出口逃跑；落網後，警方以企圖謀殺和襲擊的罪名向塞姆拉德提出指控。

現年42歲的塞姆拉德6日被宣判刑期，因導致受害者再也無法行走，被判處20年監禁；量刑當日，奧茲索坐在輪椅上出席庭訊，作證時流淚說道，「我的人生還很長，但我卻必須在這樣的處境下活下去」，當聽到被告的判決時崩潰大哭。

主審法官Althea Drysdale稱這個隨機襲擊案件令人感到很不安，並對塞姆拉德說道，「我一直在等著看你，是否會流露出哪怕一絲絲的悔意，但始終沒有。」

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg, Jr.)表示，這起意外徹底毀了奧茲索的人生，造成她永久性的傷害，且塞姆拉德案發後冷血地逃離現場，留受害者在原地苦苦掙扎，「雖然這個判決無法抹去這起案件帶給受害者的巨大傷害，但希望仍能為她在持續復原、重建人生的過程中，帶來一絲正義。」

土耳其 地鐵站

上一則

紐約財政監督機構質疑免費公車計畫建議擴大「公平票價」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

男子布碌崙8大道襲擊性侵華女 被控多罪

男子布碌崙8大道襲擊性侵華女 被控多罪
疑友偷毒品行凶1死1傷 舊金山男判囚100年

疑友偷毒品行凶1死1傷 舊金山男判囚100年

大中央車站持刀傷人案 警方公布開槍制伏畫面

大中央車站持刀傷人案 警方公布開槍制伏畫面
妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

熱門新聞

福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06
聯合航空。（路透）

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

2026-05-04 16:10
紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

2026-04-29 07:16
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）

「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

2026-05-03 07:11
全球最繁忙的Trader Joe's超市將於本月暫時關閉，進行大規模翻修，預計停業數月，完工後重新開張。(記者范航瑜╱攝影)

全球最忙Trader Joe's將暫停營業 紐約上西城門市大翻修

2026-05-01 15:34
紐約市人口在歷經2023年及2024年連續兩年增長後，2025年再度陷入衰退。(記者馬璿／攝影)

CBC報告：紐約市移民銳減、居民出走 競爭力亮警訊

2026-04-30 07:23

超人氣

更多 >
好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」
單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」
判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰