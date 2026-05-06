紐約男推她撞地鐵車廂致終身癱瘓 判刑20年

奧茲索遭到攻擊後，親友為她發起GoFundMe線上捐款活動。(取自GoFundMe網頁)

涉嫌於2023年將一名土耳其 裔女子推向正在駛離的地鐵，導致受害者癱瘓的被告塞姆拉德(Kamal Semrade)，於今年3月被裁定意圖謀殺及攻擊罪名成立；他6日接受量刑，將被判處20年監禁。

案件發生在2023年5月21日早上6時左右，當時土耳其裔女子奧茲索(Emine Ozsoy)正在地鐵站 內行走。當一輛周末改行F線地鐵線路的E線地鐵離站時，塞姆拉德從背後靠近，將她推向正在行駛的列車，導致頭部受撞。

過程中奧茲索的臉部與頭部撞上列車後，被拋回月台，導致脊椎骨折；醫護人員隨後迅速將奧茲索送往醫院搶救，但她的頭部和脊椎嚴重受傷，儘管已接受兩次長時間手術治療，但仍因這起意外導致癱瘓。

警方表示，塞姆拉德被捕前最後一次被發現往地鐵第二大道的出口逃跑；落網後，警方以企圖謀殺和襲擊的罪名向塞姆拉德提出指控。

現年42歲的塞姆拉德6日被宣判刑期，因導致受害者再也無法行走，被判處20年監禁；量刑當日，奧茲索坐在輪椅上出席庭訊，作證時流淚說道，「我的人生還很長，但我卻必須在這樣的處境下活下去」，當聽到被告的判決時崩潰大哭。

主審法官Althea Drysdale稱這個隨機襲擊案件令人感到很不安，並對塞姆拉德說道，「我一直在等著看你，是否會流露出哪怕一絲絲的悔意，但始終沒有。」

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg, Jr.)表示，這起意外徹底毀了奧茲索的人生，造成她永久性的傷害，且塞姆拉德案發後冷血地逃離現場，留受害者在原地苦苦掙扎，「雖然這個判決無法抹去這起案件帶給受害者的巨大傷害，但希望仍能為她在持續復原、重建人生的過程中，帶來一絲正義。」