紐約財政監督機構質疑免費公車計畫建議擴大「公平票價」

「公平票價」計畫目前為家庭收入不超過聯邦貧窮線150%的低收入紐約客提供半價OMNY交通卡，單身家庭的年收入上限為2萬2600元。CBC建議將資格門檻提高至聯邦貧窮線的250%。(記者范航瑜╱攝影)

非黨派財政監督機構公民預算委員會(Citizens Budget Commission，CBC)6日發布報告，對市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的免費公車承諾提出質疑。報告指出，免費公車計畫無法減輕仰賴地鐵 通勤的低收入 工薪族的交通負擔，並建議將每年約九億元的預算轉而用於擴大「公平票價」(Fair Fares)計畫。

報告指出，取消公車票價雖可為公車乘客省錢，卻對地鐵通勤者毫無裨益。大都會運輸署(MTA)數據顯示，全市每日公共運輸出行中，76%使用地鐵，且公車乘客中有12%需轉乘地鐵，仍須另行付費。

「公平票價」計畫目前為家庭收入不超過聯邦貧窮線150%的低收入紐約客提供半價OMNY交通卡，單身家庭的年收入上限為2萬2600元。CBC建議將資格門檻提高至聯邦貧窮線的250%，即單身家庭年收入上限調高至3萬9900元。委員會估計，此舉每年將耗資2億3200萬元，較現行計畫每年8600萬元的支出大幅增加，但遠低於免費公車所需的九億元。

CBC並估計，若將資格門檻提高至聯邦貧窮線250%，可使約70多萬名紐約客新增獲得票價補助，進一步擴大低收入族群的覆蓋範圍。報告發布時間距市議會議長梅寧(Julie Menin)提出另一版本的「公平票價」擴充方案約一個月。梅寧的方案並非放寬收入門檻，而是建議讓現有符合資格者完全免費乘搭地鐵和公車，梅寧辦公室估計每年費用約為2億2100萬元。

CBC主席賴恩(Andrew Rein)表示，低收入族群大多無車可用，只能依靠公共運輸上班，而其中近四分之三選擇地鐵出行，因此擴大「公平票價」資格範圍才能真正讓他們受益。「若擴大『公平票價』，就能讓他們選擇最適合自己的方式，」賴恩說，「這就是為什麼我們認為，不設限制、讓工薪紐約客都能省錢，才是最有效的辦法。」

此外，免費公車計畫在州府層面亦面臨顯著阻力。由於紐約市公車系統實際由州屬機構大都會運輸署營運，市府無法單方面決定票價政策，相關方案須獲州府支持。州長霍楚(Kathy Hochul)曾公開表示，公車與地鐵系統高度依賴票收維持運作，難以接受「抽走既有收入來源」的方案。