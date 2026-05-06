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因天氣悶熱 紐約市登「全美蚊患最嚴重城市」

記者馬璿／紐約即時報導
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根據全國性害蟲防治公司 「Terminix」的最新研究報告顯示，在其2025年的...
根據全國性害蟲防治公司 「Terminix」的最新研究報告顯示，在其2025年的服務數據，紐約市為「全美蚊患最嚴重城市」榜首。(美聯社)

隨著每日氣溫持續攀升，紐約客恐怕將迎來聞風喪膽的「蚊蟲季」。根據全國性害蟲防治公司 「Terminix」的最新研究報告顯示，在其2025年的服務數據，紐約市為「全美蚊患最嚴重城市」榜首。

紐約市每年的蚊子季節約落在4月1日至10月31日，而近期，那令人煩躁的嗡嗡聲即將捲土重來。Terminix指出，蚊子多見於氣候溫暖、濕度高且有積水的地區，形成絕佳的孳生環境。氣候乾燥、多風或較涼爽的州，蚊子數量通常較少，蚊子季節也較短。在報告中Terminix點出，蚊患最嚴重的城市如紐約、達拉斯沃斯堡、洛杉磯費城及亞特蘭大，這些環境條件極有利於蚊子繁殖生長。紐約市之所以奪得第一，正是因為這裡的天氣「異常悶熱潮濕」。此外，紐約今年濕度與降雨量的顯著上升，也是其位居榜首的原因之一。

不過若說哪個州的蚊患最嚴重，氣候、降雨量及孳生條件往往是關鍵因素。德州、加州與佛州年年榜上有名，而賓州與肯塔基州則是今年首度晉入前五，紐約州則是位居第八。

在美國，城市地區的蚊子活動主要由埃及斑蚊(Aedes)與庫蚊(Culex)。兩者均能適應城市環境，善用排水溝、容器及雨水渠等小型水源孳生繁殖。埃及斑蚊通常在白天活動，偏好在住家附近少量積水中產卵；庫蚊則多在傍晚至深夜活躍，常見於較大型的水體附近。

根據美國疾管署(CDC)資料，西尼羅河病毒是美國本土最主要的蚊媒疾病，每年約有 2000 例確診。但由於許多感染者症狀輕微或無明顯症狀，實際感染人數可能更高。每年，紐約市衛生局都會定期在各區噴藥，以防範西尼羅河病毒感染。不過2025年，在紐約市接受檢測的蚊子樣本中，已有逾1000例呈陽性反應。

西尼羅河病毒經由受感染的蚊子叮咬傳播，可能引發發燒、頭痛、疲勞無力、肌肉痠痛、關節疼痛、嘔吐、腹瀉及皮疹等症狀。

紐約市 洛杉磯 費城

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