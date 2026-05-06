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紐約州5月起提高「無人認領資金」限額 最多能拿回5000元

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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紐約州主計長辦公室擴大無人認領資金自動快速返還計畫，自動退款的金額上限由250元...
紐約州主計長辦公室擴大無人認領資金自動快速返還計畫，自動退款的金額上限由250元大幅提高至5000元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州「無人認領資金」的自動快速返還計畫(Expedited Payment Program)，從5月開始的自動退款金額上限由先前的250元加碼至5000元，且民眾無須提交繁瑣的申請，便可更快捷地拿回屬於自己的錢。

「無人認領資金」計畫由州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)辦公室於2025年1月推出，目的是找出來自舊銀行帳戶、未兌現支票等「被遺忘」的資金，並將金額返還給合法持有人；最初設有250元上限，且是該辦公室直接向資金合法持有人寄出支票，無須當事人主動提交申請。

狄拿波利當時表示，考慮到物價、電費及油價的持續上漲，家庭經濟壓力沉重，因此加快退款速度成為他辦公室的首要任務；透過提高上限，州府希望減少繁瑣的文書作業，讓更多人能自動收到退款支票。

據悉，紐約州居民常在不知情的情況下遺失資金，可能包括舊銀行帳戶、未兌現支票及保險退款等，這些無主資產最終會移交主計長辦公室保管；截至今年4月，紐約州共有超過90億元的未領資金，其中將近60億元來自紐約市五大區，而截至4月30日，州府已寄出超過20萬張支票，歸還總額接近5000萬元。

不過，快速退款計畫僅適用於2025年1月後經核實的合資格帳戶，較早期的帳戶、遺產相關申請或需要額外核實的個案均不在此計畫範圍內，當事人仍需透過正式途徑申請。

根據信息，民眾可以透過州主計長的官方網站osc.ny.gov/unclaimed-funds，輸入姓名或公司資訊、或致電(800) 221-9311，查詢自己是否有資格領回資金；持有人無需主動提出申請，系統會主動辨識資金並核實持有人身分，之後州府會寄信通知當事人即將收到支票，民眾收到支票後想查驗真偽的話，則可前往網站osc.ny.gov/verify。

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