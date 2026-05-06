紐約市森林小丘、雷哥公園多處遭噴納粹標誌 民代譴責籲追責

皇后區雷哥公園猶太中心外牆遭人噴上反猶太塗鴉與納粹符號，市議員黃友興到場查看並譴責仇恨行為。（取自X/@PhilWongNYC）

皇后區 森林小丘(Forest Hills)與雷哥公園(Rego Park)多處地點近日被發現遭人噴上反猶太 塗鴉，包括納粹 符號、希特勒字樣及其他仇恨訊息，遭破壞地點包括猶太宗教場所、民宅及車輛等。紐約市警仇恨犯罪小組已介入調查，截至目前尚未宣布逮捕嫌犯。

警方正調查至少五處遭塗鴉地點，並研判可能有多人涉案。部分塗鴉出現在猶太宗教場所外牆，其中一處納粹符號被噴在紀念「水晶之夜」(Kristallnacht)倖存者的牌匾上，令當地居民與猶太社區深感不安。

事件傳出後，多名民選官員相繼譴責，強調這並非單純破壞公物，而是針對猶太社區與宗教場所的仇恨行為。

市議會副領袖黃敏儀(Sandra Ung)表示，她所代表的選區有大量移民家庭，亞裔社區也十分清楚，因刻板印象與種族歧視而被針對是什麼感受。她呼籲各族裔社區在此刻團結一致，明確反對反猶太主義，以及所有破壞社區凝聚力的仇恨行為。

市議員黃友興(Phil Wong)也走訪多處遭破壞地點。他表示，現場情況令人作嘔，也令人難以接受。他說，紐約市對仇恨零容忍，相關單位必須追查到底，讓涉案者承擔法律責任。

市府與州府官員也相繼表態。市長曼達尼表示，紐約市不容許任何形式的反猶太主義。皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也譴責此案令人髮指；州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州警正與紐約市警合作，追查涉案者並追究責任。

森林小丘與雷哥公園一帶擁有龐大猶太社群，過去也曾發生類似反猶太塗鴉事件。地方民代表示，近期仇恨事件升高，社區不能沉默，必須共同守護各族裔與宗教群體的安全。市警呼籲，民眾若掌握相關線索，應立即向警方提供資訊。