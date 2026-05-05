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皇后區高中校長涉性騷達協議：辭職並治療 可撤刑事指控

記者戴慈慧／紐約即時報導
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涉案者為美國研究學院高中校長巴塞爾(William Bassell)。（圖取自G...
涉案者為美國研究學院高中校長巴塞爾(William Bassell)。（圖取自Google Map）

皇后區長島市一所公立高中校長，被控性騷擾及不當觸碰多名女性教職員與學生，近日與皇后區檢方達成協議；若他辭去紐約市教育局職務並完成性犯罪者治療計畫，相關刑事指控將被撤銷，且不會留下刑事紀錄。此安排引發部分指控者不滿，認為案件多年來未獲充分處理。

涉案者為美國研究高中(Academy of American Studies)校長巴塞爾(William Bassell)。該校位於皇后區長島市，是一所約有1200名學生的公立高中。巴塞爾在該校擔任校長15年，民事訴訟文件稱，他是紐約市公立學校系統中任職時間較長的校長之一。

據Gothamist報導，巴塞爾被控性騷擾並不當觸碰兩名教職員，根據他與皇后區地檢署達成的協議，若他辭職並完成指定治療計畫，性虐待及強制觸摸等刑事指控將被撤銷。

皇后區地檢署發言人布羅許(Brendan Brosh)表示，檢方是在審視案件事實並與據稱受害者溝通後，同意此一協議；若被告未完成治療計畫，將面臨審判。巴塞爾的律師未對該報導作出回應。

除刑事案件外，巴塞爾仍面臨由五名女性提出的民事訴訟，其中包括一名前學生。訴訟指稱，巴塞爾在十多年期間利用校長職權，對女性教職員及學生進行性騷擾、羞辱及侵犯。訴訟並稱，他的不當行為在校內廣為人知，同事甚至給他取了「Creepy Bill」的綽號。

其中一名前學生在訴訟中表示，她16歲、就讀11年級時，曾在一次校外教學期間遭巴塞爾侵犯。訴訟稱，該學生事後曾向教師及輔導員反映，相關人員也向教育局部門通報，但調查似乎未有結果。

民事訴訟還指，多名女性，包括前助理校長、學校社工及輔導員，早在十多年前便曾向教育局及工會提出投訴，但巴塞爾仍被允許留任。報導指出，前助理校長科恩(Leslie Kohn)去年5月向警方報案。科恩在訴訟中稱，巴塞爾曾長期對她進行肢體騷擾，並傳大量露骨簡訊，導致她因嚴重焦慮而離職。

目前刑事案件的最終結果，將取決於巴塞爾是否完成協議要求的治療計畫。民事訴訟仍在進行中，相關指控尚待法院審理。

皇后區 長島市 紐約市

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