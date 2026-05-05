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紐約州6成選民認「生活成本失控」 住房、治安最不滿意

記者曹馨元╱紐約即時報導
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民調顯示，三分之二的紐約州選民認為當地生活成本已失控，住房可負擔性及治安問題同樣...
民調顯示，三分之二的紐約州選民認為當地生活成本已失控，住房可負擔性及治安問題同樣令選民深感不滿。(記者馬璿／攝影)

民調機構錫耶納學院(Siena College)5日發布最新調查顯示，三分之二的紐約州選民認為當地生活成本已失控，住房可負擔性及治安問題同樣令選民深感不滿。

對生活成本的憂慮跨越黨派，59%的民主黨選民、79%的共和黨選民及71%的獨立或無黨派選民均認為紐約生活成本過高。同時，僅31%選民認為紐約正在創造足夠的可負擔房屋，57%則認為情況在走下坡；近70%共和黨選民、三分之二獨立選民及相當比例的民主黨選民均同意住房開銷過高。

經濟議題外，過半數紐約人認為政府打擊犯罪的成效正走下坡，僅38%認為治安正在改善。

錫耶納民調研究員格林伯格(Steven Greenberg)指出，多數民主黨選民認為州府在教育、治安、交通基建及醫保議題上走對方向，「但即使是民主黨選民，也與共和黨及獨立選民一樣，認為州府在住房及生活成本問題上走錯了路」。

儘管如此，州長霍楚(Kathy Hochul)在今秋爭取連任方面仍處於有利位置，以49%對33%領先共和黨候選人、現任納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)；惟後者知名度仍然偏低，64%選民表示對其不熟悉或沒有印象。

其他州級官員方面，州檢察長詹樂霞(Letitia James)的連任支持率僅43%，41%選民希望換人；尋求第五度連任州主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)僅獲28%選民支持，29%希望換人，43%則未有明確傾向。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在全州選民中的支持率以微差維持正面，43%持正面看法，40%持負面看法；在紐約市內，56%市民對其有好感，34%則持相反意見，支持度高於霍楚在市內46%的正面評價。國會參議員舒默(Chuck Schumer)則繼續承受低民望，僅33%選民對其有好感，52%持負面看法。

民主黨 紐約州 共和黨

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