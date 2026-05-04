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PATH票價漲至3.25元 華人通勤族批延誤 「怎有臉漲價？」

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PATH單次票價漲至3.25元 華人通勤族批常延誤 「怎有臉漲價？」

記者許君達／紐約即時報導
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PATH捷運單次票價即日起從3元漲至3.25元，並預計未來每年一漲，至2029年...
PATH捷運單次票價即日起從3元漲至3.25元，並預計未來每年一漲，至2029年達到4元。與此同時，PATH計畫擴充周末服務，增開從霍博肯站始發的線路。(記者許君達／攝影)

溝通曼哈頓新澤西的PATH捷運從4日起再次漲價0.25元，單次票價增至3.25元。根據紐新航港局的計畫，PATH票價在未來三年內還將每年上漲0.25元，到2029年單次票價增至4元。

除單程票價外，PATH的套票優惠計畫亦隨之調漲，TAPP卡用戶的10次、20次和40次套票的平均每次成本將從原先的2.85元漲至3.10元；提供給長者和身障人士的半價優惠票則將從1.5元漲至1.6元。此外，航港局還計畫從明年起取消E-ZPass用戶駕車過隧道或橋梁時的非高峰時段折扣。根據航港局董事會去年年底批准的漲價方案，PATH將在2027、2028和2029年的1月階梯式漲價，每次漲幅0.25元，到2029年單次票達到4元。

在漲價的同時，航港局方面亦宣布將從5月17日(周日)起擴充服務，在周末開行從霍博肯(Hoboken)始發、分別開往下城世貿中心(WTC)和中城33街站的列車。目前，PATH的四條線路僅在工作日全部開行，在深夜、周末和假日期間，從霍博肯開往世貿中心的線路停運、從日報廣場(Journal Square)至33街的列車繞行為霍博肯站乘客提供服務，但繞行列車的行車時間將會增加近20分鐘，嚴重影響效率。

航港局2019年通過提案，開始施行自動通膨調整機制，授權PATH票價和橋隧過路費可隨通膨指數高頻率、小幅度自動增長。但此後由於新冠疫情等因素，漲價機制直到2025年1月才開始啟動，當時PATH的票價從此前長期保持的2.75元漲至3元。

新州澤西市擁有大量每日往返紐約的華人通勤族，PATH捷運是他們的主要出行方式。住在澤西市的陳女士表示，PATH列車目前周末間隔20分鐘，夜裡回家稍晚就會變成40分鐘一班，不僅車內擁擠，還經常延誤，「這種服務水平怎有臉不停漲價？」陳女士的男友蔡先生表示，他們已經開始找房，準備搬回紐約市內居住，主要原因就是無法忍受PATH的不便。他說，如今澤西市的房租已經高到與紐約不相上下，搭乘PATH不僅帶來每月數百元的額外交通成本，還享受不到搭乘地鐵四通八達的便利。

華人 新澤西 曼哈頓

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