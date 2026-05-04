飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

聯合航空。（路透）

最新公布的行車記錄器畫面顯示，一架聯合航空（United Airlines）客機在周末降落於紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）時，於低空進場階段疑似與路燈及一輛卡車發生接觸，撞擊瞬間清晰可見。

據雅虎新聞網報導，聯合航空在向眾生相發表的聲明中證實，5月3日（周日），一架從義大利 威尼斯起飛的 Boeing 767-400客機，在最終進場、以極低高度飛越主要道路時，與一根路燈發生碰撞。

所幸飛機最終安全降落。航空公司表示，機上221名乘客與10名機組人員均未受傷。

初步調查顯示，該飛機同時可能也撞擊到一輛半拖車卡車，而被撞斷的路燈隨後又擊中一輛行駛於高速公路上的吉普車。新澤西 州警發言人表示，相關細節仍在調查中。

根據Schmidt Bakery 運輸副總裁、H&S Family of Bakeries 負責人帕特拉基斯（Chuck Paterakis）的說法，涉事卡車隸屬於 Baker’s Express，司機當時正前往紐瓦克機場 倉庫運送貨物。

從車內行車記錄器畫面可見，司機博德利（Warren Boardley）在新澤西收費高速公路上行駛時似乎正在唱歌。畫面隨後捕捉到飛機擦撞半拖車頂部的瞬間，攝影機隨即脫落，影像變得混亂。在撞擊前，也能聽見飛機逼近時極為響亮的呼嘯聲。

州警發言人表示，該名卡車司機受到非致命性傷害，已送往當地醫院治療。

帕特拉基斯指出，博德利因碎玻璃造成割傷，但拖車本身未受明顯損壞，車內貨物也保持完好。

他向ABC 7表示，「司機以及飛機上的所有人都非常幸運，因為結果本可能完全不同，這次可以說是大家都非常幸運。」

聯合航空則表示，「維修團隊正在評估飛機損壞情況。」並補充，公司將對此次事件展開嚴格飛行安全調查，機組人員已依程序暫時停飛。

聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）也確認，將與國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）共同調查此事件。

新澤西州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）於5月3日在X發文表示，「我很感謝飛機能安全降落，所有乘客與機組人員均平安無事。我們將持續關注後續發展。」

Heart-stopping dashcam video shows the moment an airplane strikes a bakery truck on the New Jersey Turnpike while landing at Newark Liberty International Airport.



The Baltimore truck was heading to a company depot near Newark Airport when the crash happened.



The driver… pic.twitter.com/51x7BDf4dg — Fox News (@FoxNews) May 4, 2026

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