我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合航空。（路透）
聯合航空。（路透）

最新公布的行車記錄器畫面顯示，一架聯合航空（United Airlines）客機在周末降落於紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）時，於低空進場階段疑似與路燈及一輛卡車發生接觸，撞擊瞬間清晰可見。

據雅虎新聞網報導，聯合航空在向眾生相發表的聲明中證實，5月3日（周日），一架從義大利威尼斯起飛的 Boeing 767-400客機，在最終進場、以極低高度飛越主要道路時，與一根路燈發生碰撞。

所幸飛機最終安全降落。航空公司表示，機上221名乘客與10名機組人員均未受傷。

初步調查顯示，該飛機同時可能也撞擊到一輛半拖車卡車，而被撞斷的路燈隨後又擊中一輛行駛於高速公路上的吉普車。新澤西州警發言人表示，相關細節仍在調查中。

根據Schmidt Bakery 運輸副總裁、H&S Family of Bakeries 負責人帕特拉基斯（Chuck Paterakis）的說法，涉事卡車隸屬於 Baker’s Express，司機當時正前往紐瓦克機場倉庫運送貨物。

從車內行車記錄器畫面可見，司機博德利（Warren Boardley）在新澤西收費高速公路上行駛時似乎正在唱歌。畫面隨後捕捉到飛機擦撞半拖車頂部的瞬間，攝影機隨即脫落，影像變得混亂。在撞擊前，也能聽見飛機逼近時極為響亮的呼嘯聲。

州警發言人表示，該名卡車司機受到非致命性傷害，已送往當地醫院治療。

帕特拉基斯指出，博德利因碎玻璃造成割傷，但拖車本身未受明顯損壞，車內貨物也保持完好。

他向ABC 7表示，「司機以及飛機上的所有人都非常幸運，因為結果本可能完全不同，這次可以說是大家都非常幸運。」

聯合航空則表示，「維修團隊正在評估飛機損壞情況。」並補充，公司將對此次事件展開嚴格飛行安全調查，機組人員已依程序暫時停飛。

聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）也確認，將與國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）共同調查此事件。

新澤西州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）於5月3日在X發文表示，「我很感謝飛機能安全降落，所有乘客與機組人員均平安無事。我們將持續關注後續發展。」

▲ 影片來源：X@FoxNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紐瓦克機場 新澤西 義大利

上一則

紐約市2025年工傷事故減3成 死亡增加…新工人強制培訓

下一則

華女意外遇襲 高德曼辦公室伸援…籲妥善安置精神病患
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警

聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警
舊金山國際機場起飛聯航航班 降落險撞無人機

舊金山國際機場起飛聯航航班 降落險撞無人機
拉瓜地亞空難後 紐新港務局停機坪車輛加裝應答機

拉瓜地亞空難後 紐新港務局停機坪車輛加裝應答機
兩客機甘迺迪機場上空驚險擦身而過 FAA展開調查

兩客機甘迺迪機場上空驚險擦身而過 FAA展開調查

熱門新聞

紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

2026-04-29 07:16
福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06
8大道槍擊案現場血跡。(記者胡聲橋╱攝影)

非隨機搶劫？布碌崙8大道華男身中數槍 槍手在逃

2026-04-27 15:11
布碌崙8大道槍擊案現場血跡斑斑。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫

2026-04-28 02:30
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）

「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

2026-05-03 07:11
全球最繁忙的Trader Joe's超市將於本月暫時關閉，進行大規模翻修，預計停業數月，完工後重新開張。(記者范航瑜╱攝影)

全球最忙Trader Joe's將暫停營業 紐約上西城門市大翻修

2026-05-01 15:34

超人氣

更多 >
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款
華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客

華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客
飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」