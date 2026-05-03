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警方公布照片和影片 通緝布碌崙8大道槍擊案嫌犯

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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警方通緝布碌崙8大道槍擊案嫌犯。(警方提供)
警方通緝布碌崙8大道槍擊案嫌犯。(警方提供)

4月27日發生在布碌崙8大道華社的槍擊案發生後，引起了華社居民對案件本身和社區安全問題的各種議論。警方於2日公佈了槍擊案嫌犯的照片和監視錄像，並以搶劫罪(Robbery)予以通緝。

▲ 影片來源：警方通緝布碌崙8大道槍擊案嫌犯。(警方提供)

市警62分局介紹，槍擊案發生在4月27日凌晨約3時34分，案發地點在布碌崙8大道華社58街858號門前。槍手靠近31歲的華裔男子，隨即亮出一把槍支，並向受害者的腹部和腿部連開數槍。

警方稱，槍手搶走了受害華男的手機、錢包以及約300元現金，然後沿著59街向東逃離現場。急救人員接報後趕到現場，並火速將受害者送往瑪摩利醫院搶救，遭槍擊的華男傷勢危急。

警方公佈的影片顯示，嫌犯從一輛淺色轎車走出的情況。根據警方的描述，嫌犯是一名男性，黑膚色。這名嫌犯最後一次出現時身穿一條黑色褲子，一件黑色連帽運動衫和一隻黑色耐吉(Nike)雙肩包。

與網路流傳的影片相對比，作案現場當時有一輛淺色淺色轎車停在路中間，打著故障燈，槍響後，這輛轎車隨即加速駛離現場。在警方公佈的錄影中，嫌犯正從一輛淺色車的副駕駛座下車，但這兩輛車不是同一輛車。此外，案發現場的錄影顯示，嫌犯身穿一件淺色的帶帽外套，但警方錄像顯示嫌犯身穿深色帶帽運動衫。

對於這起案件目前仍有一些重要疑問未被回答。例如案發後，有許多人都認為這不太可能是一起隨機搶劫案，背後恐怕有複雜的案件。警方目前的通緝令雖然是以搶劫罪發出的，但並沒有給出更多說明和解釋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或通過手機發消息@NYTips平台上絕對可保密線索。

華裔 槍擊 8大道

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