五一華爾街示威多人被捕 國會參選人朴永哲遭拘

來自皇后區的前韓裔外交官、國會參選人朴永哲1日在曼哈頓華爾街抗議行動中被捕。(朴永哲競選團隊提供)

五一勞動節當天，曼哈頓華爾街 爆發抗議行動，多人遭警方逮捕，其中包括來自皇后區的前韓裔 外交官、紐約第六國會選區議員參選人朴永哲(Chuck Park)。示威者於紐約證券交易所外集結並一度封鎖華爾街多個入口，抗議企業貪婪與經濟不公。

據悉，當日下午約有150名示威者聚集在華爾街一帶，部分人以靜坐或站立方式阻擋通行，隨後遭紐約市 警察局帶離現場。警方證實「有多人被拘捕」，但具體指控最初未即時公布。

朴永哲競選團隊發布聲明指出，朴永哲於當日下午3時22分，在紐約證券交易所外參與示威時，被紐約市警察局戰略應變組逮捕。其後他於當晚約6時獲釋，並被控「拒絕驅散」(failure to disperse)及「阻礙行人通行」(blocking pedestrian traffic)，此類指控常見於公民不服從行動。另據其團隊說法，當日共有約25名示威者被捕。

團隊也強調，朴永哲參與行動屬於和平示威，「為勞工發聲一直是其競選核心價值」。團隊認為，當前經濟體系長期優先考量億萬富豪與企業利益，忽視支撐紐約運作的勞工與工會成員，「是時候向富人加稅，讓億萬富豪支付公平份額」。

據悉，朴永哲當日與環保與青年運動組織Sunrise Movement NYC一同參與行動。該組織主張推動「綠色新政」，並號召年輕世代關注氣候與經濟不平等議題。

同日稍晚，另一場聲援勞工權益的集會在華盛頓廣場公園舉行，市長曼達尼(Zohran Mamdani)出席並發表演說，強調包括每周40小時工時、周末休假、加班費、最低工資、社會保障及職場安全標準等權益，均來自過去勞工運動的爭取成果。他呼籲民眾持續團結，不僅要維護既有成果，更要推動制度進一步改革。

此次紐約示威為全國性行動的一部分，主辦方呼籲民眾透過「停工、停學、不消費」的方式，對企業主導的經濟體系表達抗議。類似行動亦在加州等地同步展開，數百名示威者走上街頭。