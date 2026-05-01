紐約鼠患嚴重…曼達尼再推大垃圾箱計畫 設績效時間表

亞當斯任上推出路邊固定垃圾箱「Empire Bins」。(亞當斯辦公室檔案照)

紐約市 有不少經典市容與景點，但長期為髒亂與老鼠橫行困擾，滅鼠是評量歷屆市長政績表現的重要項目。新任市長曼達尼 近期再度推出設置大型垃圾收集箱計畫，希望在2031年底全市垃圾「容器化」，降低鼠患的影響。

紐約市人口眾多，千萬觀光客無分季節湧入，時報廣場 光鮮亮麗霓虹數位看板下，市容髒亂、治安不佳，長期為市民與到訪者垢詬病。各區餐廳與街頭美食雖誘人，但冬季過後，鼠輩橫行街頭常成為焦點，一般民眾對體積碩大的老鼠從容露臉街頭習以為常。

上任滿百日的市長曼達尼（Zohran Mamdani）近期貼文，「如果你家在這張地圖標誌有大桶子的附近，2027年底前，你的社區將會有老鼠進不去的垃圾收集裝置，大垃圾桶內的廢棄物可自動由垃圾車的一側倒入。」

貼文寫道，2031年底前，紐約市全區垃圾將「容器化」，老鼠的日子會不好過，卻是紐約客的好日子。

曼達尼聲明指出，在世界史上最富裕國家中的最有錢城市，紐約民眾行走的街道旁不該被垃圾遮掩。「我們有計畫，投注資金，將實現社區清潔健康的承諾」。

紐約市環境衛生局在各區試行設置的大型垃圾箱被稱為「帝國垃圾箱」（Empire Bin），箱蓋密封，老鼠無法進入享用全天候供應的廚餘自助餐。垃圾與鼠患長期困擾歷任紐約市長，滅鼠是評估政績的標準之一。

前任市長亞當斯（Eric Adams）曾在紐約市府設置特別職位「滅鼠沙皇」，發起「滅鼠戰爭」，在哈林區試行設置大型垃圾箱，但因居民嫌賣相不佳，佔據停車位與欠缺資金等因素未推行至其他區域。曼達尼決定接手滅鼠清潔行動，並設定完成績效日期。

紐約市民丟棄垃圾需分類，一般垃圾、廚餘、寶特瓶與鐵鋁罐、紙箱厚紙需分開處理，每周在固定日子晚間，將可密閉垃圾桶推至至路邊，清潔車隔日晨間收集，市民須使用符合標準的可密閉垃圾桶，未依規定處理垃圾廢棄物，可能面臨罰款甚至檢控。

紐約曼哈頓商業區多設有街頭垃圾桶，清潔人員定時移除滿裝垃圾，不過髒亂仍隨處可見。降雪等惡劣天候之後，因清潔工作暫停，部分地區常出現垃圾堆積數日的景象。