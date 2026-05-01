今夏更熱…紐約州備用電力創10年新低 停電風險升高

紐約州今年將迎來比往年更炎熱的夏季，停電風險也可能隨之上升。(記者馬璿／攝影)

紐約州 今年將迎來比往年更炎熱的夏季，停電風險也可能隨之上升。根據紐約獨立系統運營商(NYISO)本月報告，今夏電網備用電力將跌至10年來最低點。隨著舊式發電廠相繼關閉、新能源建設又來不及補上缺口，當局呼籲民眾積極節電，避免今夏再次出現電力緊急情況。

備用電力是夏季用電高峰時的最後防線，但目前僅剩417兆瓦，約能供應25萬戶家庭用電，遠低於NYISO認為安全所需的數千兆瓦。主要原因是燃煤與核能電廠陸續退役，新建電廠趕不上退場速度，加上整體用電需求持續攀升，供需缺口不斷擴大。

NYISO雖從未動用過備用電力，但去年夏天熱浪期間已首度發出電網警報，啟動緊急購電措施。今夏情況可能重演，美國國家氣象局預測今年夏季將比往年更熱更乾。NYISO外部事務副總裁拉納漢(Kevin Lanahan)表示，當局最不願見到的就是被迫局部斷電。「控制性斷電是最後手段，也是最不願看到的結果。」

用電需求上升的背後，是建築與交通電氣化的快速推進，加上資料中心與晶片廠擴張，未來需求只會更高。約五年前關閉的印第安角核電廠，留下足供150萬戶用電的2吉瓦缺口，如今電網高度依賴天然氣，且部分電廠已屬全美最老舊之列。

不過，一條從加拿大延伸至紐約、全長約546公里的「尚普蘭—哈德遜輸電快線」(Champlain Hudson Power Express)預計今年春天竣工，可供應逾100萬戶家庭的清潔電力，有望在今夏尖峰時段發揮關鍵作用，但此次備用電力計算尚未將其納入。

而面對接下來的未知，拉納漢則是呼籲市民從日常做起，隨手關燈、拔掉閒置電器、夏天調高冷氣溫度。「每一分節能都很重要，就這麼簡單。」