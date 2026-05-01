川普政府上訴堵車費敗訴判決 聯邦運輸部長拒接受法院裁定

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)5月1日提交上訴通知，宣布將就聯邦法官今年3月駁回終止堵車費計畫的裁決提起上訴。(路透)

川普政府不願就堵車費一事善罷甘休。聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)5月1日提交上訴通知，宣布將就聯邦法官今年3月駁回終止堵車費計畫的裁決提起上訴。

曼哈頓聯邦法官利曼(Lewis Liman)3月3日裁定，達菲此前試圖終止堵車費的一系列舉措均屬違法。大都會 運輸署(MTA )早在2025年2月便對達菲提起訴訟，起因是他撤銷了拜登政府時期聯邦政府 對該計畫的授權。

利曼在裁決書中寫道，達菲的行為「武斷、任性，屬於濫用職權，且不符合法律規定」，並裁定大都會運輸署無需遵從停止收費的要求。此外，達菲曾多次威脅，若州長霍楚(Kathy Hochul)不配合終止計畫，將撤回聯邦補助款項，利曼亦在裁決中認定此舉違法。

達菲此次提交的上訴目標正是推翻這份裁決。不過，利曼當時作出的是「宣示性判決」，而非直接駁回政府請求，這意味著聯邦政府在上訴時可援引的論據範圍將更為有限。利曼也未在裁決中禁止聯邦政府日後再度嘗試終止堵車費，為雙方後續的法律角力留下空間。

堵車費自2025年1月起正式向進入曼哈頓60街以南的車輛徵收，目前收費標準為每次九元，並將逐步調漲，預計2031年升至15元。徵收所得專款用於改善紐約市公共交通基礎設施。

除了聯邦政府與大都會運輸署之間的訴訟外，圍繞堵車費的法律戰早已多線展開，涵蓋居民與民間團體。在多宗反對堵車費的訴訟中，曼哈頓華埠亦曾直接參與其中。華埠社區人士主張，堵車費將對低收入與長者族群造成不成比例的影響，並衝擊依賴汽車出行的社區居民。 部分華埠代表亦指出，堵車費將提高進入曼哈頓的成本，削弱外區民眾前往華埠消費與就業的意願，進一步打擊尚未完全走出疫情衝擊的小型商戶。