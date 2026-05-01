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自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會...
福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

布碌崙(布魯克林)一名福州華女疑似因生病未及時就醫，於4月25日在租屋家中去世，屍體經由室友發現並向警方報告；死者遠在中國的家人目前已委託紐約親子互助會幫忙處理後事，該會也在GoFundMe網頁上發起募款活動，呼籲華人同胞發揮愛心，捐額將用以辦理死者的後事，剩餘的則將全權交給她的家人。

據親子互助會會長黃妮可，30多歲的王楠從中國福州來美已有八、九年，未有家室，去世的前兩個星期，她剛從南卡州來到紐約定居，過去一直是在餐館打工，「和許多移民一樣，她從中國來到美國，希望能為自己爭取一個更好的生活。她也在餐館工作，努力養活自己，想在一個新的地方重新開始。」

然後來到紐約不久後，王楠的身體開始嚴重不適；就在去世的前一天，室友看她人不舒服提出送她去醫院檢查，但最終沒有去成，不料隔天王楠再也沒有醒來，救護人員在家中宣告她不治身亡。

黃妮可指出，一開始王楠的死訊傳開後，室友因不知道她的名字和身分，因此找上親子互助會尋求幫助；後來他們在社群媒體上發布消息，直到一名電召車司機主動聯繫，表示在兩周前曾為王楠提供服務，才終於搜出更多關於她的信息，並找到她母親在美國的朋友。

據悉，王楠年幼時便失去了父親，在中國的直系親屬是她的母親與一個妹妹；出於種種原因，兩人無法到美國為她辦理後事、也無經濟條件支持。

死者的母親表示，王楠是家中的經濟支柱，當初去到美國也是為了給他們和自己一個更好的生活，並形容她是一個乖巧、聽話、善良的女兒，卻不想在美國的這幾年她過得如此辛苦；處於悲痛中的王母，希望大眾可以伸出援手，幫女兒辦理後事，將屍首火化後送回中國，與他們團聚。

黃妮可表示，他們的目的是希望王楠能夠有尊嚴、體面地被送別，同時也會尊重她親屬的意願，將骨灰送回中國，因而在GoFundMe上發起募款活動；他們的目標是籌集1萬2000元，用於支付殯儀服務、火化費用和相關手續，多出的費用也會交給死者的母親，而根據當前的捐款情況，他們已籌集超過9000元。

不僅如此，互助會之後也將為王楠舉辦一個簡單的追思會，希望所有認識她的人能夠出席，一起追思王楠，「讓她在人生的最後一刻，不是孤身一人。」

黃妮可最後呼籲道，王楠的經歷是很多移民華人奮鬥的縮影，隻身來到美國、為了更好的生活努力打拚，她希望王楠的故事可以啟發社區民眾發揮愛心與善意，為其家人帶來一絲安慰和溫暖；同時也提醒，華人移民在拚搏的同時也一定要照顧好自己的身體，特別是在健康亮紅燈的情況下，不要為了怕麻煩或是省錢而拒絕就醫。

移民 親子 布魯克林

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