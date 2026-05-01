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鎖定本田豐田偷零件 紐約16嫌涉250餘案

記者戴慈慧／紐約即時報導
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警方公布的監視器畫面顯示，嫌犯在路邊拆卸車輛輪胎與輪圈。(取自NYPD)
警方公布的監視器畫面顯示，嫌犯在路邊拆卸車輛輪胎與輪圈。(取自NYPD)

布朗士地檢署與紐約市警局30日宣布，破獲一個大型偷車及汽車零件竊盜集團，16名嫌犯涉嫌在紐約市多區犯下逾250起竊案，失竊車輛與零件總值約120萬元。警方形容，嫌犯分工明確、動作迅速，拆卸車輛零件的速度猶如賽車場維修組(pit crew)，因此將案件命名為「Operation Pit Crew」。

檢警表示，該集團犯案時間從2024年8月至2025年6月，受害者多達252人，地點遍及布朗士、曼哈頓、布碌崙皇后區。嫌犯多鎖定本田(Honda)、豐田(Toyota)等常見車款，偷走輪胎、輪圈、觸媒轉化器，甚至整輛車。警方指出，這些車款被鎖定，不一定是因為零件最昂貴，而是因為路上數量多、需求高，贓物較容易脫手，有些還疑似透過臉書市集(Facebook Marketplace)或私下交易轉售。

根據檢方說法，嫌犯通常在午夜至清晨5時之間作案，有時一晚就犯下多達六起竊案。他們會把偷來的車輛藏在布朗士公共停車場，再利用贓車作為後續犯案工具。監視器畫面多次拍到嫌犯蒙面出現，帶著千斤頂、工具和箱子分頭行動，迅速拆下車輛零件後離開現場。

檢方指出，整起案件共涉及11輛整車、172個輪胎與輪圈，以及69個觸媒轉化器。16名嫌犯年齡介於18歲至36歲，檢方稱部分人與Trinitarios街頭幫派有關。眾人合計面臨971項罪名，包括重大竊盜、非法拆車、刑事惡作劇、非法使用車輛及持有贓物等。

檢警表示，目前部分嫌犯已被逮捕並提審，仍有數人尚未落網或等待出庭。警方在搜索其中一名被告住處時，查獲槍枝、彈藥，以及裝在行李箱內的11萬6000元現金。若罪名成立，部分嫌犯可能面臨8年至15年刑期。

一名受害車主表示，他下班後發現車輪被偷，車子完全不能開，維修損失高達1萬元。警方提醒民眾，可在輪胎上加裝防盜螺帽(locking lug nuts)，降低被竊風險；市警刑事局長肯尼(Joseph Kenny)表示，竊賊若看到防盜螺帽，通常會轉向較容易下手的車輛。

市警表示，今年以來布朗士汽車竊案已下降22%，但汽車零件竊盜仍讓許多車主蒙受沉重損失。蒂許呼籲司法系統對此類有組織犯罪給予實質後果，否則檢警投入大量時間調查，難以真正形成嚇阻。

皇后區 布碌崙 紐約市

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