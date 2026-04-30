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紐約無人認領資金「快速通道」擴大 限額提高至5000元

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約州主計長辦公室擴大無人認領資金自動快速返還計畫，自動退款的金額上限由250元...
紐約州主計長辦公室擴大無人認領資金自動快速返還計畫，自動退款的金額上限由250元大幅提高至5000元。(記者曹馨元／攝影)

紐約州主計長辦公室(NYS Comptroller's Office)30日宣布大幅擴大「無人認領資金」的自動快速返還計畫(Expedited Payment Program)；即日起，自動退款的金額上限由250元大幅提高至5000元，讓市民毋須提交正式申請，即可更快取回屬於自己的資金。

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)表示，考慮到目前物價、電費及油價持續上漲，家庭經濟壓力沉重，加快退款速度是其辦公室的首要任務。透過提高上限，州府希望減少繁瑣的文書作業，讓更多人能自動收到退款支票。「在油費、食品雜貨及日常必需品價格不斷攀升的當下，每一分錢都至關重要」，狄拿波利說。

無人認領資金快速退還計畫於去年啟動，最初設有250元上限。該案由狄拿波利主導立法，於2024年由州長簽署成法。計畫運作方式是由主計長辦公室直接向資金合法持有人寄出支票，毋須當事人主動提交申請。

紐約州居民常在不知情的情況下遺失資金，可能包括舊銀行帳戶、未兌現支票及保險退款等，這些無主資產最終會移交主計長辦公室保管。截至目前，該計畫已發出逾21萬張快速退款支票，合共4800萬元，平均每張支票229元；狄拿波利辦公室表示，目前平均每日退還逾200萬元無人認領資金。

值得注意的是，快速退款計畫僅適用於2025年1月後經核實的合資格帳戶，較早期的帳戶、遺產相關申請或需要額外核實的個案均不在此計畫範圍內，當事人仍需透過正式途徑申請。

市民可透過線上途徑查詢是否有相關款項，僅需輸入姓名即可osc.ny.gov/unclaimed-funds；或致電(800) 221-9311，亦可線下出席州府在各地舉辦的外展活動。

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