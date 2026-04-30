我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評估縮減德國駐軍 川普：也考慮從義大利和西班牙撤軍

伊朗最高領袖：美國在戰爭中輸得難看

紐約地鐵計畫於世界盃期間增設班次 確保交通無礙

記者曹馨元╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大都會運輸署(MTA)主席利博表示，今夏世界盃賽事期間，市民毋須擔心交通擠塞，地...
大都會運輸署(MTA)主席利博表示，今夏世界盃賽事期間，市民毋須擔心交通擠塞，地鐵及巴士服務也將視需要提供加強班次。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)日前表示，今夏世界盃賽事期間，市民毋須擔心交通擠塞，大眾交通仍可如常使用，而地鐵及巴士服務也將視需要提供加強班次。

隨著紐新兩州為迎世界盃嚴正以待，跨州交通問題成為關注焦點。港務局(Port Authority)執行董事加西亞(Kathryn Garcia)此前曾發出警告，呼籲紐新兩州通勤居民在世界盃期間盡量在家工作，因屆時公共交通及路面交通都將陷入癱瘓；其中，賓州車站(Penn Station)的新澤西捷運月台更將在每場賽事前四小時及賽後三小時，對非入場觀眾關閉。

而利博則強調，在世界盃賽事期間，MTA將維持正常地鐵及巴士服務，並視乎需要提供加強班次。「無論市民是上班、看醫生還是上學，MTA都已準備好為所有人提供服務，」他說，「沒有人需要因為世界盃而留在家中」。

利博表示，MTA目前仍在制定加強服務的具體方案，研究比賽日與其他活動或夏季維修工程的時間重疊情況，「我們正積極規畫，確保在這些日子提供優質服務」。他指出，去年MTA在美國網球公開賽(U.S. Open)球迷周期間，每天額外增開五班7號線列車，並安排四班長島鐵路(Long Island Rail Road)列車停靠網球中心旁的威利點(Mets-Willets Point)。

世界盃主辦委員會預計賽事將為本地區帶來120萬名訪客，但酒店及旅遊業界表示，實際訂房情況目前未如預期理想。市長曼達尼(Zohran Mamdani)及州長霍楚(Kathy Hochul)已宣布在五大區各設免費「粉絲活動區」(Fan Zone)，讓市民毋須破費就可免費觀賽。

利博對MTA應對世界盃客流的能力表示信心，「預計到訪人數與我們日常接待的旅客量相若，我們已準備就緒，並有足夠運力提供優質服務」。

MTA 世界盃

上一則

紐約「社群周」5月登場 逾百社群齊聚共慶歸屬感

下一則

紐約無人認領資金「快速通道」擴大 限額提高至5000元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

世足賽火車票價飆漲10倍 紐約往返新州球場要150美元惹議

世足賽火車票價飆漲10倍 紐約往返新州球場要150美元惹議
紐約市5大區 設世界盃免費粉絲區 為小商家帶來更多機會

紐約市5大區 設世界盃免費粉絲區 為小商家帶來更多機會
世界盃期間 ​紐新之間火車票恐自12.9元飆至100元

世界盃期間 ​紐新之間火車票恐自12.9元飆至100元

波士頓看世界盃 火車票價暴漲4倍 球迷協會譴責

波士頓看世界盃 火車票價暴漲4倍 球迷協會譴責

熱門新聞

被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

2026-04-24 14:18
皇后區醫師程志(左)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，在去年8月被判刑24年。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

2026-04-26 16:05
紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

2026-04-29 07:16
當事女子事後回憶過程，表示自己雖然又累又餓，但從未有過放棄追捕男嫌的念頭。圖為事發現場。(取自谷歌地圖)

華女憶8大道遭性侵後狂追半條街：只想讓歹徒歸案

2026-04-23 20:07
8大道槍擊案現場血跡。(記者胡聲橋╱攝影)

非隨機搶劫？布碌崙8大道華男身中數槍 槍手在逃

2026-04-27 15:11
劉錦杭於1980年代創立的第一證券，已成為華人社區重要的金融入口。(特約記者許振輝／攝影)

第一證券創辦人劉錦杭深耕金融 不斷前行

2026-04-23 02:00

超人氣

更多 >
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟