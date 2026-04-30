紐約地鐵計畫於世界盃期間增設班次 確保交通無礙

大都會運輸署(MTA)主席利博表示，今夏世界盃賽事期間，市民毋須擔心交通擠塞，地鐵及巴士服務也將視需要提供加強班次。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA )主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)日前表示，今夏世界盃 賽事期間，市民毋須擔心交通擠塞，大眾交通仍可如常使用，而地鐵及巴士服務也將視需要提供加強班次。

隨著紐新兩州為迎世界盃嚴正以待，跨州交通問題成為關注焦點。港務局(Port Authority)執行董事加西亞(Kathryn Garcia)此前曾發出警告，呼籲紐新兩州通勤居民在世界盃期間盡量在家工作，因屆時公共交通及路面交通都將陷入癱瘓；其中，賓州車站(Penn Station)的新澤西捷運月台更將在每場賽事前四小時及賽後三小時，對非入場觀眾關閉。

而利博則強調，在世界盃賽事期間，MTA將維持正常地鐵及巴士服務，並視乎需要提供加強班次。「無論市民是上班、看醫生還是上學，MTA都已準備好為所有人提供服務，」他說，「沒有人需要因為世界盃而留在家中」。

利博表示，MTA目前仍在制定加強服務的具體方案，研究比賽日與其他活動或夏季維修工程的時間重疊情況，「我們正積極規畫，確保在這些日子提供優質服務」。他指出，去年MTA在美國網球公開賽(U.S. Open)球迷周期間，每天額外增開五班7號線列車，並安排四班長島鐵路(Long Island Rail Road)列車停靠網球中心旁的威利點(Mets-Willets Point)。

世界盃主辦委員會預計賽事將為本地區帶來120萬名訪客，但酒店及旅遊業界表示，實際訂房情況目前未如預期理想。市長曼達尼(Zohran Mamdani)及州長霍楚(Kathy Hochul)已宣布在五大區各設免費「粉絲活動區」(Fan Zone)，讓市民毋須破費就可免費觀賽。

利博對MTA應對世界盃客流的能力表示信心，「預計到訪人數與我們日常接待的旅客量相若，我們已準備就緒，並有足夠運力提供優質服務」。