紐約「社群周」5月登場 逾百社群齊聚共慶歸屬感

紐約市社群周中更有數場以亞裔傳統月(AAPI Heritage Month)文化為主題的聚會、座談，以及如騎腳踏車、瑜伽等動態行程可以選擇，一路至31日進入尾聲。(取自主辦單位官方網站)

首屆「紐約市 社群周」(Community Week NYC)於5月9日至17日展開，這場為期九天的盛典將匯聚全市五大行政區逾百個社群，透過面對面的活動、聚會與各類體驗，幫助紐約市民找到歸屬感。上百場活動內容包含講座、電影欣賞、校友聯誼、美食聚會、社交活動等多元項目，讓紐約客能在春季盡情透過實體活動探索城市各個角落。

該系列活動由「Sugary NYC」與「Week Nights」聯合主辦，盼透過更有系統化的方式建構社群，並藉此強化紐約市不同社區的經濟活力。主辦單位亦表示，社群周的核心理念在於讓紐約客在一場場活動中找到歸屬感，在五大行政區所串聯的數十場聚會，也讓人們可以走入過去從未踏入過的場域，讓資深的社群領袖到新生代組織者等不同族群，都能在對話中看見不同可能。

該系列活動實則從2日便已有數場如遊戲聚會、攝影交流等活動開始預熱，並以9日至17日為活動最為密集的一周。其中更有數場以亞裔 傳統月(AAPI Heritage Month)文化為主題的聚會、座談，以及如騎腳踏車、瑜伽等動態行程可以選擇，一路至31日進入尾聲。

主辦單位亦指出，社群周的誕生的契機，來自近年「社交孤立」一現象成為嚴重公共衛生議題，當局更曾警告，半數美國成年人都曾感受過顯著的孤獨感，紐約市也為此因應規畫其心理健康的預防措施。主辦也強調，此活動正是「社群經濟」概念的集大成，認為社交連結能為城市創造真實的價值。「當人們在現實中聚在一起，社區變得更強韌，小型商業與第三空間受益，公共衛生改善，公民生活與民主也更具韌性。」

社群周共同創辦人、Week Nights創辦人勞赫(Jesse B. Rauch)表示，「在每一場讓這座城市更有人情味的聚會背後，都有人在用遠遠不足的資源建構連結。社群周的作用就是讓那些長期被低估、缺乏支持、卻愈來愈不可或缺的工作，獲得應有的重視。」

欲了解全部活動行程與報名方式，可至官方網站bit.ly/4273Lt8查詢。