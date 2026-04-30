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曼達尼推動租客出席租金委員會聽證 業主團體斥「施壓」

記者范航瑜╱紐約即時報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)29日宣布啟動名為「組織紐約」(Organize NYC)的動員活動，鼓勵市民前往租金指導委員會(Rent Guidelines Board)即將舉行的公聽會上作證。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)29日宣布啟動名為「組織紐約」(Organize NYC)的動員活動，鼓勵市民前往租金指導委員會(Rent Guidelines Board)即將舉行的公聽會上作證，為委員會審議是否落實他競選時承諾的凍租措施做準備。目前距離委員會5月7日(周四)初步投票僅剩一周。

曼達尼在發布會上表示，此次活動並非要告訴市民該說些什麼，而是要確保廣大市民能夠參與影響其日常生活的政策討論。他強調，委員會的決定應建立在所有受影響者的證詞之上。

曼達尼同時意圖避免外界將此舉解讀為幹預委員會運作，強調他尊重委員會的「獨立性」，並相信委員會能夠「自行作出決定」。自就任市長以來，曼達尼已逐漸淡化公開呼籲凍租的力度。房地產業界人士一再指控他試圖不當影響這個獨立委員會，此番謹慎措辭，顯然是有意與爭議保持距離。

根據規畫，義工將從5月初開始在布朗士大廣場(Concourse)、傑克遜高地(Jackson Heights)、華盛頓高地(Washington Heights)、東村(East Village)及布碌崙(布魯克林)的佛萊布許(Flatbush)五個社區逐戶叩門，距租金委員會預計舉行系列聽證會約一個月。主導此項活動的大眾參與辦公室(Office of Mass Engagement)局長范奧珂(Tascha Van Auken)表示，義工上門後會先詢問住戶是否居住於租金管制公寓，若住戶不確定，將指引他們查閱相關資訊，再通知他們即將舉行的聽證會。「

全市目前有約5萬棟租金穩定公寓，去年約有400人出席租金委員會聽證會，而全市居住於租金管制公寓的居民多達約200萬人，兩者的懸殊差距正是此次動員的緣起。曼達尼提到，相關外展工作將包括上門拜訪業主，同時建立一個為小型業主服務的資料庫，讓不屬於大型倡議組織的業主也能掌握相關資訊。

不過，紐約公寓協會(New York Apartment Association)執行長伯格斯(Kenny Burgos)直斥此舉是對租金委員會的「施壓行動」。布爾戈斯曾是曼達尼在州議會的同僚，他在社交媒體上表示：「市長心里清楚，他自己委員會的數據，無論如何都不足以支撐凍租。」伯格斯此前還曾批評，凍租或將對老舊公寓造成毀滅性影響。

布魯克林 布碌崙 租金

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