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調查揭布碌崙遊民所亂象叢生 暴力事件頻傳卻缺乏監管

記者馬璿／紐約即時報導
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根據媒體Gothamist的調查報導指出，這間位於布碌崙丹波區的女性遊民所，長年...
根據媒體Gothamist的調查報導指出，這間位於布碌崙丹波區的女性遊民所，長年因監管不善、收容不當問題頻傳暴力事件。(取自谷歌街景)

布碌崙(布魯克林)下城一座女性遊民所日前被爆出暴力亂象頻傳，多個前住民與現住民發聲表示入住後生活陷入恐懼之中，部分人寧可流落街頭，也不願繼續留在這個原本應提供庇護的地方。而政策專家、前工作人員及住民均指出，該處暴力事件的最大成因，包含開放式的公共生活空間、龐大的人口規模，以及不同精神健康需求的住民被混合安置在一起的不當收容導致。

根據媒體Gothamist的調查報導指出，該間位於丹波區的提拉里女性收容所(Tillary Street Women’s Shelter)可容納200位住民，約八名或更多住民共用一房和浴室，毒品濫用和盜竊相當普遍。該處於2024年共爆發至少260起鬥毆及糾紛事件，較2019年激增72%。包含涵蓋攻擊、逮捕、醫療危機、過量用藥及死亡的一級嚴重事故發生率是全市單身成人遊民所平均值的兩倍以上。紐約市警局數據更顯示，去年針對該地址的報警電話逾2060通，平均每天近6通。2019至2024年間，與該所相關的逮捕案件至少360宗，住院人次達2900人。

在採訪中，前住民化名描述，入住首日便目睹兩名住民在電梯內大打出手，血跡濺滿牆壁與地板，數日未獲清理。政策專家及前工作人員指出，問題根於遊民所將截然不同需求的住民混合安置，把精神疾病患者、藥物成癮者，以及單純的無家可歸者集結於高密度的公共環境中。當衝突爆發時，警衛和工作人員被要求不得直接介入，只能依賴警察處理，往往等到援助抵達，事態已超出可控制範圍。前「無家可歸者聯盟」(Coalition for the Homeless)領導人布羅斯納安（Mary Brosnahan）表示，「將不同需求的人群混合安置，加上遊民所的整體設置，會催生出完全不人道的局面，認為市府應當轉向更小型的設施，並將女性安置到永久性住房中。

而該遊民所的問題最早可追溯到20年前，早在2007年，便有報導傳出該所一年內接獲近千通報警電話。2014年，一名遭住民重傷的社工獲陪審團裁定1300萬元賠償。多年來，州府督察報告屢次指出人員編制不足及安全漏洞，情況卻未見根本改善。

在監管層面更是長期缺位，倡議團體批評，此種合約非營利機構的日常運作幾乎不受監督，「沒有人在監視，也就沒有改善的動力。」負責管理收容所逾16年的「社區生活研究所」，於今年1月將營運權移交「包厘居民委員會」，為合約中途罕見的移交事件。雖然新營運機構承諾改善環境，但現任住民表示，暴力事件與惡劣居住條件依然未有改變。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)辦公室表示的發言人卡爾維羅(Joe Calvello)表示，市府將與提拉里的新營運機構緊密合作，「更新場地並持續適應社區不斷變化的需求」，作為更廣泛整頓收容所系統計畫的一部分，但並未對具體內容作出說明。

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