紐約華人公寓拆除糾紛牽出治理爭議 質疑管委會執法不一

位於皇后區艾姆赫斯特的菖蒲圈公寓華人業主群體，近日聯合呼籲民選官員、監管機構及法律部門介入審查該公寓管理委員會長期存在的治理與程序合規性問題。(記者高雲兒╱攝影)

位於皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的菖蒲圈公寓(Calamus Circle Condominium)華人 業主群體，近日聯合呼籲民選官員、監管機構及法律部門介入審查該公寓管理委員會(Board of Managers)長期存在的治理與程序合規性問題。業主指控，該管委會不僅多年未依法律程序改選，更針對特定住戶實施不公平的「選擇性執法」，目前雙方已進入法律訴訟階段。

多位華人業主表示，根據該公寓的管理規約(Bylaws)及「紐約州公寓法」，管委會應由九名成員組成並每年召開年度大會進行換屆選舉。然而，業主們提供的詳細資料顯示，該公寓已約十年未曾召開過年度業主大會，導致目前的管理權限長期處於程序模糊地帶。

更令許多業主感到不安的是管委會的身分合規性。據悉，目前在任的六名成員中，有三名成員並非該公寓的單元業主。業主群體質疑，在缺乏正式會議通知、法律要求的會議紀錄及公開透明投票 程序的情況下，這些成員的職位合法性存疑。業主們表示，這種長期缺乏監督的行政運作，已嚴重損害了全體業主的知情權與監督權。

而這場衝突最初的導火線，在於一項旨在節能省電的環保改進。2025年5月，住在頂層的一戶業主繆小姐為了解決電費異常高漲的問題，申請了紐約州政府補助的節能計畫，在自家的閣樓鋪設了一層保溫棉。繆小姐表示，安裝當天有管委會成員在現場，當時並未提出異議。沒想到工程結束後，管委會卻突然指控業主「沒有事先取得書面核准」，要求強行拆除。

就該糾紛，多名業主在一聲明中聯合嚴厲批評管委會的執法標準不一。他們質疑，公寓內其他同樣涉及公共區域、甚至包含屋頂穿孔的改動工程，並未受到同等強度的審查或處分。

目前，針對管委會律師原定於4月21日執行的強制拆除計畫，繆小姐已正式向法院申請法律救濟。據悉，法院已正式核發阻止令，下令暫緩管委會的拆除行動，並將案件延期至5月4日進行進一步審查。在治理層面，多名業主也已發起請願，要求召開多年未舉行的年度業主大會。

針對上述爭議，記者根據業主提供的聯絡方式，多次致電並留言聯繫管理委員會主席，嘗試就相關情況進行查證，但截至發稿前尚未獲回覆。