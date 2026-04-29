電腦系統當機 紐約州考學生無法登入 家長批評

紐約州三至八年級的標準化考試因電腦系統故障而陷入混亂，全市及全州學生紛紛反映無法登入考試平台。(美聯社)

29日，紐約州 三至八年級的標準化考試因電腦系統故障而陷入混亂，全市及全州學生紛紛反映無法登入考試平台；這一技術問題已連續第二年在春季考試期間重演。

布碌崙 某小學校長表示，學生登入系統時嘗試了逾一小時才成功，雖然最終仍完成考試，但今次故障對學生成績的影響令人憂慮。另有監考老師透露，七名學生中僅一人成功登入，其餘六人嘗試近兩小時後，校方不得不讓他們暫停考試。

州教育廳透過聲明承認數學考試出現「技術障礙」，並表示已要求考試平台供應商NWEA跟進處理。州教育廳發言人奧哈爾(J.P. O'Hare)在聲明中表示，故障僅影響「少數」學生，而官方「正積極監察情況，確保有需要的學校獲得足夠支援」，並指出各校可在5月15日考試窗口關閉前暫停或延期進行考試。

市教育局的口徑則與州府有所不同。教育媒體Chalkbeat援引致家長信件指出，「許多」學生未能完成考試，市府已「暫停數學考試的進行，並將在獲得充分保證、確保不再出現干擾後重新安排」。市教育局發言人布朗斯坦(Nicole Brownstein)表示，局方正與州教育廳保持緊密溝通，商討各校及家長的下一步安排。

去年發生技術故障時，州教育局亦曾就技術問題將責任歸咎於NWEA。今次故障發生之際，家長對校園科技應用的質疑聲浪正持續升溫。市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)本周剛撤回開設AI高中的提案，部分家長更呼籲全面暫緩推行新科技；而學校手機禁令則獲得教育工作者、家長及學生的普遍好評。

對此，曼哈頓第四學區社區教育委員會主席薩拉斯(Kaliris Salas)亦提出質疑，認為官方應反思，耗資數十萬元的數字化教學及評估系統「對低年級學生而言是否真正有價值」。