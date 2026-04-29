英王查理三世赴911紀念館獻花 曼達尼握手場外示威不斷

在富爾頓街(Fulton Street)一帶，一群錫克教獨立運動支持者手持黃色「卡利斯坦」(Khalistan)旗幟聚集示威，訴求是在印度旁遮普邦建立獨立的錫克教國家。(記者范航瑜╱攝影)

英王查理三世 (King Charles III)與王后卡蜜拉(Camilla)29日抵達紐約市 ，展開為期四天美國國事訪問的第三日行程，首站前往曼哈頓下城九一一國家紀念館(National September 11 Memorial)，向2001年恐怖攻擊罹難者致哀。

查理與卡蜜拉乘坐車隊抵達紀念館，在前市長彭博(Michael Bloomberg)陪同下步行至環繞兩座紀念水池的護欄前。查理將一束鮮花輕放在刻有罹難者姓名的護欄上，兩人低頭默哀片刻。隨後，王室夫婦沿著人龍逐一握手致意，對象包括遇難者家屬、當日參與救援的第一線人員以及多名政界要員。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)、州長霍楚(Kathy Hochul)及新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)均出席接待。曼達尼與查理握手，兩人神情和善，但交談僅持續數秒。曼達尼本人出生於烏干達，父母來自印度，兩地均有過被英國殖民統治的歷史。

曼達尼事前被記者追問時表示，若有機會在其他場合與英王深談，「我可能會鼓勵他歸還光之山(Koh-i-Noor)鑽石」。這枚重達105.6克拉的名鑽，1849年第二次英錫戰爭結束後由東印度公司取走，進獻維多利亞女王，如今鑲嵌於英王太后伊麗莎白(Queen Elizabeth The Queen Mother)王冠之中，陳列於倫敦塔(Tower of London)，印度、巴基斯坦、伊朗及阿富汗均對其主權有所主張。然而，英國皇家歷史學者佛爾曼(Amanda Foreman)指出，歸還鑽石並非查理一人能拍板的事。她表示，這枚鑽石屬於英國國家財產，而非王室私有。

紀念活動安保規格嚴密，警方在周邊屋頂部署狙擊手，多處路口以重型車輛封道，紀念廣場及周邊街道全面禁止公眾進入。查理與卡蜜拉全程在帳篷內上下車隊，未曾公開露面。少數民眾隔著警方圍欄張望，但難目睹王室身影。在富爾頓街(Fulton Street)一帶，一群錫克教獨立運動支持者手持黃色「卡利斯坦」(Khalistan)旗幟聚集示威，訴求是在印度旁遮普邦建立獨立的錫克教國家。示威者多人身著傳統頭巾，在圍欄外高舉旗幟。

完成九一一紀念館行程後，王室夫婦分頭展開其他活動。卡蜜拉前往紐約公共圖書館(New York Public Library)，為館內珍藏的小熊維尼布偶系列捐贈一隻「小袋鼠路」(Roo)玩偶。查理則參訪曼哈頓一處城市農耕項目，晚間出席他於1976年創立的「國王信託」(King's Trust)慈善接待活動。完成紐約行程後，查理將前往維吉尼亞州，最終返回白宮與川普正式道別，再前往百慕達，展開其繼位後首次英國海外領地之行。