紐約客逃票率近五成 MTA鷹隊執法擴及公車

逃票問題近年來在紐約市持續惡化。據MTA數據，2026年首季約有48%的公車乘客未付票價，情況嚴峻。(記者范航瑜／攝影)

大都會 運輸署(MTA )將逃票執法範圍擴及一般路線公車，稽查員如今可藉助手持讀卡設備，登車核實乘客是否完成刷卡付費，標誌著OMNY感應支付系統全面到位後的執法新階段。紐約市運輸局局長克里克洛(Demetrius Crichlow)27日在MTA董事會上表示，隨著感應乘車已成常態，市府現已具備條件，將手持設備的使用範圍擴及所有公車路線。

MTA旗下的「鷹隊」(Eagle Teams)，全名為逃票及塗鴉違法行為清除小組(Evasion And Graffiti Lawlessness Eradication)，長期負責快速公車(SBS)路線的票務查驗，近年陸續擴展至一般路線公車執法。然而，由於原有的MetroCard與現金支付方式無從核實，稽查員手持讀卡機僅能識別OMNY感應卡、銀行卡或手機的付費紀錄，現金與MetroCard乘客實際上無法查驗。如今，隨著公車現金付費逐步停辦、MetroCard停售，全體乘客均需透過感應方式付費，鷹隊的執法工作終於得以延伸至所有公車路線。

克里克洛在MTA董事會上表示，一般路線的乘客今後應預期鷹隊查驗付費證明。他並強調，相關設備不儲存任何個人資料，亦無法用於付款，純粹作為驗票之用，不接受付費、不保留金融或個人資訊。

逃票問題近年來持續惡化。公車票曾於2020年新冠疫情封城期間暫停繳交，恢復後逃票情況一直未見好轉。據MTA數據，2026年首季約有48%的公車乘客未付票價，情況嚴峻。克里克洛坦言，遏制公車逃票是一項艱鉅任務，需要文化層面的轉變，讓乘客重新養成自願付費的習慣，而鷹隊成員正站在這場改變的最前線。

目前在紐約市搭公車，最便宜的方式是使用OMNY感應支付，單次票價2.9元，但同一支付方式在兩小時內轉乘地鐵或公車可自動免費，且系統會在一周內達到搭乘上限後自動「封頂」，之後繼續搭乘不再扣費，等同周票效果；符合低收入條件的乘客也可申請「公平票價計畫(Fair Fares)」計畫享受半價優惠。

公車查票亦觸及市、州府之間懸而未決的政策分歧。市長曼達尼(Zohran Mamdani)去年競選期間曾主張公車免費，但公車系統由MTA營運、受州府管轄，並非市府直接掌控，市府與州府迄今尚未就暫停公車票價一事達協議。