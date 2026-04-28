紐約長島納蘇郡禁旅館「按時計費」打擊性交易與販毒

長島納蘇郡議會近日通過一項提案，規定凡是按小時計費出租旅館或汽車旅館房間的行為，都將被視為違法。圖為長島住宅區。(記者高雲兒／攝影)

長島 納蘇郡(Nassau County)議會近日通過一項提案，內容與蘇福克郡(Suffolk County)先前為打擊性交易與毒品販運所制定的法律類似。提案規定，凡是按小時計費出租旅館或汽車旅館房間的行為，都將被視為違法。

該案27日以17票對0票一致通過，另有兩名議員缺席投票 。納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)發言人波爾(Chris Boyle)表示，布萊克曼將簽署該案成法。之後，該郡消費者事務局(Department of Consumer Affairs)與警方將負責執法。

根據提案，若業者提供少於八小時的房間出租，將面臨500至5000元罰款。此外，旅館與汽車旅館須保存訂房者的姓名、地址及附照片的身分證資料達五年，並保存至少90天的監視錄影，以協助未來可能的刑事調查。

主要提案人、共和黨議員詹格雷戈里奧(Michael Giangregorio)表示，犯罪分子仰賴低價與快速的更替進行非法活動，還缺乏監管，「許多這類場所位於住宅區，有些甚至靠近學校，這對家庭與社區都不是好事。」

該法與蘇福克郡此前通過、並由郡長羅梅恩(Edward P. Romaine)於去年12月簽署的法律類似。蘇福克郡發言人馬提諾(Michael Martino)表示，自該法生效以來，尚未出現違規或罰款案例。

新聞媒體Newsday於2025年的調查發現，在長島，約有近60家旅館與汽車旅館曾發生與性交易或賣淫相關的逮捕案件，其中甚至涉及年僅11歲的未成年人。執法部門指出，這類場所因按小時計費，通常低於紐約市價格，常成為性交易據點。它們透過廣告引導客人前往不同旅館，包括大型連鎖與汽車旅館。調查顯示，至少17%的案件涉及未成年受害者。

不過，旅館業界代表指出，旅客短時間訂房亦有正當用途。長島餐旅業(Long Island Hospitality Association)主席羅伯茨(Dorothy Roberts)表示，例如在飯店泳池舉辦生日派對、前往水療中心，以及機組人員或卡車司機短暫休息等。羅伯茨補充，多數大型旅館企業已對員工進行辨識非法活動的培訓，小型業者亦依州法須接受相關訓練。她認為，該法將增加業者的程序與規範負擔，尤其部分業者對需保存五年紀錄表示憂慮，並主張在開罰前應先給予警告。

納蘇郡犯罪受害者中心執行主任(Nassau County Crime Victims Center)艾赫恩(Laura Ahearn)則表示，該法有助追究人口販運者的責任。她並讚揚法案修正條款，要求入住者須登記同行未成年人的姓名、年齡及關係，「我們完全支持這項地方法律。」