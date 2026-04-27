中國化學高才向美出口全套製毒工廠被控罪 或可判囚終身

圖為在歐洲港口被查扣的製毒工廠組件。(檢方提供)

紐約南區聯邦檢察官27日宣布，起訴兩名中國籍販毒嫌犯。兩人被控向美國販運甲基安非他命(methamphetamine)製成品及原料，甚至試圖向美國走私可以製造該種毒品的全套生產線。

根據起訴書，現年41歲的被告崔文峰(音，Wenfeng Cui，又名Vincen)和26歲的被告龐范(音，Fan Pang，又名Jerry)均為中國公民，今年2月2日在紐約被捕。他們試圖向美國走私的製毒工廠設備則在歐洲港口被查獲。

法庭文件顯示，美國緝毒局(DEA)的臥底探員從去年開始與崔龐二人取得聯繫，崔文峰在通話中表示他能在數月之內生產出用於製造甲基安非他命的機器設備，而如果「客戶」需要更加個性化的客製裝備，其設計圖紙最快30天內即可更新完成。崔文峰還承諾，在生產完成後，他還能提供設備的組裝、調試以及操作培訓，並通過位於瓜地馬拉的販毒集團，從中美洲持續為美國「客戶」提供零組件和技術支援。

在與探員會面時，龐范表示，他們的裝備每個生產周期能產出800公斤甲基安非他命，並約定以4000元的價格向「美國客戶」試售月40公斤鹽酸甲胺(methylamine hydrochloride)。這是一種用於合成甲基安非他命的前體物質，被美國列為第一類管制化學品。2025年8月，兩被告將這批化學品從中國運抵紐約。

在此後的溝通過程中，崔文峰向聯邦探員發送了詳細的組件清單和設計草圖，包括不鏽鋼反應器、冷凝器、儲存槽、閥門、防爆泵、制冷與氫化系統、氣瓶、離心機、壓縮機等，還提供了一份長達5000字的詳細製毒操作手冊，其中特別強調了化學物質配比、壓力及溫度控制等工藝細節。此外他還提供了一張可視化的生產流程圖以及實驗室組裝示意圖。

2025年12月，製毒工廠製造完成，總重量超過2萬1120公斤、體積近200立方公尺。崔龐二人將這些設備組件分裝在多個貨櫃中，從上海發貨、運往歐洲某港口。2026年1月，崔文峰向臥底人員發送情報，表明他們已經完工並成功出貨。次月，來自德國和波蘭的執法機構通過情報共享，查扣了該套裝備；與此同時，崔文峰和龐范前往紐約與「客戶」會談，隨後被捕。

兩人分別被控一項共謀分銷甲基安非他命罪、一項意圖製造毒品並共謀進口甲基安非他命前體化學品罪和一項進口甲基安非他命前體化學品罪，其中最重的罪名若成立，最高可判處終身監禁。

圖為崔文峰發給探員的製毒生產線示意圖。(檢方提供)

圖為製毒工廠打包裝船前的照片，由被告本人提供。(檢方提供)

圖為崔文峰在設備製造完成後發給假扮成「客戶」的臥底探員的照片。(檢方提供)

圖為在歐洲港口被查扣的製毒工廠組件。(檢方提供)