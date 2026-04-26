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紐約華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

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紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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皇后區醫師程志(左)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，在去年...
皇后區醫師程志(左)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，在去年8月被判刑24年。(記者高雲兒／攝影)

紐約市皇后區華裔醫師程志(Zhi Alan Cheng，音譯)因在紐約長老會皇后醫院任職期間性侵多名病患及伴侶，曾被皇后區州高等法院判處監禁24年。「紐約郵報」在近日進一步曝光案件細節，指出該醫生甚至了猥褻一名依靠生命維持設備的插管重症病患，引發社會震驚。

根據法庭文件，在案件中被稱為「2號受害者」的47歲女性受害者，於2022年5月在紐約長老會皇后醫院彌留之際，遭程志觸摸胸部及私處，並被他錄下當時的畫面。

代表四名受害者、於2023年對該醫院提起訴訟的律師利亞卡斯(Nicholas Liakas)表示：「他錄下了自己性侵一名失去意識、依靠呼吸器與餵食管維生、且已接近生命終點的女性。」

利亞卡斯指出，這位受害者去世後，她的家屬基於隱私考量，決定不再推進訴訟。不過，律師事務所仍要求追究醫院責任，並呼籲對相關犯罪規模展開更全面的調查。

根據醫院文件與法庭紀錄，另一名19歲的受害女子，當時在醫院接受膽囊切除手術。2021年6月，程志潛入其兒科病房，自稱是胃科醫生，向她的靜脈輸液注入不明物質，並將該次性侵過程錄下。而直到她和母親2024年4月被通知出庭時，她才得知遭到了性侵。

一名育有四名子女的母親另向「紐約郵報」表示，她在2021年因例行檢查住院，醒來時發現程志正用手對她進行性侵，「我逐漸清醒過來……他把簾子拉上，正在侵入我的陰道。我非常震驚，因為我只是來做結腸鏡檢查，根本與陰道無關。」她稱曾試圖告訴護士，但對方轉身離開。

「我會出現創傷回憶，」這名要求匿名的女性表示，「我不知道自己是否還能再做結腸鏡檢查。」

2023年，四名受害者以「無名氏」(Jane Doe)身分，分別在皇后區高等法院對程志、醫院及其員工提起訴訟，案件仍在審理中。律師團隊則要求醫院通知所有曾接受程志診治的病患，提醒其可能成為受害者，並要求外部機構介入調查，以確保醫療環境安全。

去年6月，程志承認四項一級強姦罪及三項一級性虐待罪，並於8月被判處24年監禁，並在出獄後須接受10年監管並終身登記為性罪犯。

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