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要求徹查紐約遊民所合約 眾議員致函司法部

要求徹查紐約遊民所合約 眾議員瑪麗奧致函司法部

記者馬璿／紐約即時報導
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國會眾議員瑪麗奧24日於史泰登島里士滿港大道(Port Richmond Ave...
國會眾議員瑪麗奧24日於史泰登島里士滿港大道(Port Richmond Avenue)109號舉行記者會，指出其已向司法部提交一份六頁的公函，要求當局徹查紐約市的遊民服務運作。(民眾提供)

國會眾議員瑪麗奧24日於史泰登島里士滿港大道(Port Richmond Avenue)109號舉行記者會，指出其已向司法部提交一份六頁的公函，要求當局徹查紐約市的遊民服務運作。她表示，許多涉及上百萬元的遊民所合約不僅越過民意、更恐怕存有舞弊和貪污的可能性，應徹底調查與咎責。

當日記者會上瑪麗奧表示，許多從市府手中獲得合約的承包商都曾有違法紀錄，但市府卻仍與其簽署數百萬元的合約，她斥責「遊民所服務到底是憐憫還是貪污」。她在會中也指出，稱自從前市長白思豪(Bill de Blasio)關閉雷克島監獄後導致遊民流落在紐約市，而市府在庇護權法和庇護城市的條款下又陸續推進遊民所工程。

瑪麗奧對此舉感到相當不滿，指出市府設立遊民所時非但未通知當地民意代表，社區也被蒙在鼓裡，民眾難以知曉這些遊民的背景。她提出數據稱，全市1600件涉入不同案件的嫌犯都是遊民。

瑪麗奧另提出遊民所合約不透明問題，並以史島北岸位於里士滿港大道109號為例，稱市府假借緊急之名繞過招標程序發出合約，並將此地改為遊民所。而如里士滿谷、布碌崙班森賀86街等特殊洪水風險區與淡水濕地區，也都被選定興建遊民所，本身已違反市府與州府法規。

她亦提出，統計顯示若每名遊民入住遊民所，市府付給開發商的費用為每月9103元，遠超史島1698元的平均租金與3800元的每月房貸，讓她心中存疑。瑪麗奧也在會中提及近期的遊民所開發商貪污案，其中數名政要與非營利機構負責人因透過無證客庇護所相關合約收受賄賂與回扣被捕。瑪麗奧對此則指出，可見開發商違規一事早有跡可循。

當日記者會參加者包括了布碌崙州參議員陳學理、史島州眾議員皮洛佐羅(Sam Pirozzolo)、州眾議員鄭永佳、市議員莫拉諾(Frank Morano)，數名來自86街遊民所的抗議民眾也到場聲援。

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