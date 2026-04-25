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紐約布碌崙兒童博物館亞裔月活動 開放預約

記者馬璿／紐約即時報導
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在亞裔傳統月期間，布碌崙(布魯克林)兒童博物館將在每周四下午3點舉辦系列文化活動...
在亞裔傳統月期間，布碌崙(布魯克林)兒童博物館將在每周四下午3點舉辦系列文化活動，除有亞裔文化相關的繪本閱讀、中文課程等靜態活動外，還有教導孩子如何包水餃的工作坊。(博物館提供)

在亞裔傳統月期間，紐約布碌崙(布魯克林)兒童博物館將在每周四下午3時舉辦系列文化活動，除有亞裔文化相關的繪本閱讀、中文課程等靜態活動外，還有教導孩子如何包水餃的工作坊。所有活動免費，僅需提前至官網預約名額即可。

博物館方表示，所有的系列活動都將在每周四下午2時至5時的免費社區開放時段舉行，讓所有來自不同背景的兒童、家庭與照顧者都能一同參與，不僅能反思自身文化，還能同時帶領孩子認識不同的文化，盼與社區分享AAPI社群的豐富內涵與創意。

根據2020年的人口普查數據，布碌崙擁有超過37萬名亞裔人口，為紐約五大行政區中居二。

活動項目包含：5月7日「與Anu Sehgal共讀繪本」，將聆聽作者本人朗讀其新書「我是一朵蓮花」(I Am a Lotus)，講述透過正念、冥想與自我反思，在身心上成為一朵蓮花，讓讀者能停下腳步感受自己與大自然的連結。讀書會結束後，還可學習蓮花冥想與律動活動，並貼蓮花紋身或其他遊戲參與藝術創作。

5月14日則是可在主廚Christine Wong的教學下製作餃子，從擀製餃子皮、用各色麵團折疊形狀到最後的享用的能一次完成，最後還可以把自己手工製作的餃子帶回家享用。

5月21日能與Ajna舞蹈團探索並學習印度舞蹈，並在肢體互動間遊玩蘊含慶祝、團結與善意的遊戲。

5月28日的活動則是可聆聽作者Michele Wong McSween閱讀「Gordon & Li Li：用普通話學動物」一書，讓大小朋友以英文和普通話學習一整個動物園的動物名稱。內容還包含迷你普通話課程、繪本朗讀及互動藝術創作，現場亦設有書籍與玩偶毛絨公仔販售。

活動在布碌崙兒童博物館官方網站開放預約，有興趣者可至官網活動頁面先行預約登記參與：www.brooklynkids.org/events/

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