曼達尼否決校園示威「緩衝區」法案，與市議會矛盾升溫。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日表示，否決一項涉及校園示威的「緩衝區」法案(Int. 175-B)，法案原本要求市警(NYPD)公開在教育機構周邊示威時的安保部署方案；這是曼達尼上任後首次動用否決權，也令他與市議會的分歧升級。

曼達尼在否決聲明中表示，該法案可能被不當擴大適用，影響包括抗議移民 與海關執法局(ICE )的勞工、要求校方撤資化石燃料的學生，以及支持巴勒斯坦 權利的示威者。他指出，該立法並非單純的公共安全措施，因此已引發勞工運動、生育權團體及移民倡議者等廣泛憂慮。

法案於上月以30票對19票在市議會通過，距離可推翻市長否決的「否決否決權」(veto-proof majority)仍差四票。根據法案內容，警方須向市長及市議會提交應對示威風險的計畫並上網，並在不侵犯憲法第一修正案權利的前提下，確保校園出入口安全。

市議會議長梅寧(Julie Menin)批評曼達尼的決定，強調確保學生能在不受騷擾或恐嚇的情況下進出校園不應具爭議。她指出，法案僅要求警方說明如何在維護安全的同時保障言論自由。據報導，梅寧正考慮爭取足夠票數以推翻曼達尼的否決。

法案提出者、市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)亦反駁反對聲音，質疑部分批評「出於惡意」，並強調法案並未限制言論自由。他表示，「學生在上學途中是否應被騷擾？答案顯然是否定的。」

本案爭議焦點之一在於法案對「教育機構」的定義過於寬泛，涵蓋「任何進行教育活動的建築或場所」，可能包括醫院、圖書館等。民權團體批評，此舉將不當擴大限制示威的範圍。紐約公民自由聯盟(NYCLU)認為，在當前政治環境下，向公眾傳遞「在學校、圖書館或教學醫院附近示威需格外警惕」的訊號，並不合時宜。

然而，由猶太組織組成的聯盟則對否決表示失望，認為該法案有助於提升社區安全，在當前威脅升高的背景下尤為重要，批評市府未能充分展現保障安全的決心。