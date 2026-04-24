我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擅自蒐集旅客個資定浮動定價 捷藍航空挨告

好市多逾20萬雙中國製加熱襪召回 已有人被燒傷

曼達尼否決校園示威「緩衝區」法案 與市議會矛盾升溫

記者劉梓祁╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼達尼否決校園示威「緩衝區」法案，與市議會矛盾升溫。(記者劉梓祁╱攝影)
曼達尼否決校園示威「緩衝區」法案，與市議會矛盾升溫。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日表示，否決一項涉及校園示威的「緩衝區」法案(Int. 175-B)，法案原本要求市警(NYPD)公開在教育機構周邊示威時的安保部署方案；這是曼達尼上任後首次動用否決權，也令他與市議會的分歧升級。

曼達尼在否決聲明中表示，該法案可能被不當擴大適用，影響包括抗議移民與海關執法局(ICE)的勞工、要求校方撤資化石燃料的學生，以及支持巴勒斯坦權利的示威者。他指出，該立法並非單純的公共安全措施，因此已引發勞工運動、生育權團體及移民倡議者等廣泛憂慮。

法案於上月以30票對19票在市議會通過，距離可推翻市長否決的「否決否決權」(veto-proof majority)仍差四票。根據法案內容，警方須向市長及市議會提交應對示威風險的計畫並上網，並在不侵犯憲法第一修正案權利的前提下，確保校園出入口安全。

市議會議長梅寧(Julie Menin)批評曼達尼的決定，強調確保學生能在不受騷擾或恐嚇的情況下進出校園不應具爭議。她指出，法案僅要求警方說明如何在維護安全的同時保障言論自由。據報導，梅寧正考慮爭取足夠票數以推翻曼達尼的否決。

法案提出者、市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)亦反駁反對聲音，質疑部分批評「出於惡意」，並強調法案並未限制言論自由。他表示，「學生在上學途中是否應被騷擾？答案顯然是否定的。」

本案爭議焦點之一在於法案對「教育機構」的定義過於寬泛，涵蓋「任何進行教育活動的建築或場所」，可能包括醫院、圖書館等。民權團體批評，此舉將不當擴大限制示威的範圍。紐約公民自由聯盟(NYCLU)認為，在當前政治環境下，向公眾傳遞「在學校、圖書館或教學醫院附近示威需格外警惕」的訊號，並不合時宜。

然而，由猶太組織組成的聯盟則對否決表示失望，認為該法案有助於提升社區安全，在當前威脅升高的背景下尤為重要，批評市府未能充分展現保障安全的決心。

世報陪您半世紀

移民 ICE 巴勒斯坦

上一則

紐約布碌崙8大道性侵男嫌獲准保釋 民代不滿
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市議會百日成績單 1200項提案創紀錄

市議會百日成績單 1200項提案創紀錄
現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺

現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺
府會角力 曼達尼背書博伊蘭競選市議員

府會角力 曼達尼背書博伊蘭競選市議員

預算僵局升溫 波及市調查局長任命

預算僵局升溫 波及市調查局長任命

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

2026-04-24 14:18
當事女子事後回憶過程，表示自己雖然又累又餓，但從未有過放棄追捕男嫌的念頭。圖為事發現場。(取自谷歌地圖)

華女憶8大道遭性侵後狂追半條街：只想讓歹徒歸案

2026-04-23 20:07

超人氣

更多 >
中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚
Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年

Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味

好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康