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紐約布碌崙8大道性侵男嫌獲准保釋 民代不滿

記者馬璿／紐約即時報導
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得知在布碌崙(布魯克林)8大道侵犯華裔女子的猶太裔男子被准許保釋外出候，州眾議員...
得知在布碌崙(布魯克林)8大道侵犯華裔女子的猶太裔男子被准許保釋外出候，州眾議員鄭永佳與社區人士前往負責該案的72分局會晤，欲深入了解案件詳情與執法行動。(鄭永佳辦公室提供)

日前，於布碌崙(布魯克林)8大道侵犯華裔女子的猶太裔男子被逮捕歸案，雖布碌崙地區檢察辦公室已將對其的控罪升級，但該男子仍被准許保釋外出。得知消息後，當地民代與社區人士前往負責該案的72分局會晤，欲深入了解案件詳情與執法行動。

20日晚間，一名華裔女子在行經8大道60街時，被一個從背後偷襲的猶太裔男子侵犯並數次推倒，在女子反抗並成功通報警方後，該男子也在當晚被移送至刑事法庭控罪。24日，州眾議員鄭永佳(Lester Chang)與社區人士鄭修淦至市警局72分局和和新上任的副局長麥克蘭(Captin Duran Mclean )會談，期間鄭永佳表達對該男子被釋放的不滿。

他指出，目前已證實該男子已被保釋，他雖尊重法律程序與無罪推定原則，但犯下此種暴行的嫌犯被釋放，仍然讓社區深感不安。他亦指出，警方當晚迅速制服並逮捕該嫌，在徹底調查後對其提出刑事指控，警方也決定將指控升級至一級加重性虐待罪(Aggravated Sexual Abuse in the First Degree)，亦包含強行觸摸(Forced Touching)和襲擊罪(Assault)等控罪。

但鄭永佳指出，不論該嫌過去是否有前科，他所面對的指控都相當嚴重，此種罪行不應被輕描淡寫，女性也不該在回家路上遭受如此暴力、恐懼與創傷。「性侵犯是卑鄙且懦弱的罪行。 那些專門針對弱勢女性下手的罪犯，必須承擔應有的法律責任。」他呼籲布碌崙地檢應嚴懲該嫌，為受害者申冤。

鄭永佳也和民眾喊話，提醒民眾保持警惕、注意周遭環境，深夜盡量結伴同行，若看見任何可疑或危險行為應立即撥打911通報。「我們的社區對侵害他人的行為零容忍，決不允許街道變成讓女性感到不安的地方，也決不允許罪犯認為自己可以肆意妄為而不受懲罰。」

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