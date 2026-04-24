失控…世界盃新州決賽場 黃牛票竟喊價每張230萬元

世界盃足球賽(FIFA World Cup)決賽門票近日在官方轉售平台上出現驚人標價，其中四張連號座位竟開價接近230萬元。圖為新澤西州東盧瑟福的梅特萊夫體育場。（路透）

2026年世界盃 門票價格再掀熱議。世界盃足球賽(FIFA World Cup)決賽門票近日在官方轉售平台上出現驚人標價，其中四張連號座位竟開價接近230萬元，折合單張價格亦高達數十萬元，引發外界對大型賽事票價失控的關注。

根據美聯社報導，這四張門票標價為229萬9998.85元，位置位於新澤西州 東盧瑟福(East Rutherford)的大都會人壽球場(MetLife Stadium)下層看台、球門後方第124區第45排，座位為33至36號。該場決賽將於7月19日舉行。

儘管標價驚人，FIFA表示並不直接控制轉售市場價格，但會向買賣雙方各收取15%的手續費。該組織指出，此類「浮動定價」機制符合北美大型體育與娛樂活動的市場慣例。

除天價門票外，平台上亦出現多種不同價位選項。例如，下層看台一個「易於進出」的走道座位標價約20萬7000元；上層第三層後排座位則標價13萬8000元，但同區相鄰座位價格卻僅約2萬3000元，顯示價格波動極大。

目前轉售平台上最便宜的決賽門票約為1萬923元，為上層接近頂部、球門後方的座位。而FIFA官方直售平台釋出的新一批決賽門票價格則約為1萬990元，與轉售市場低價區間接近。

其他場次方面，準決賽門票價格亦不菲，德州阿靈頓(Arlington)場次約1萬1130元，亞特蘭大(Atlanta)場次則約9660元及4360元不等。美國隊小組賽門票亦普遍落在千元至4000美元以上區間。

FIFA在聲明中強調，世界盃相關收入將重新投入全球211個會員協會，用於推動足球運動發展，但未正面回應高價轉售對球迷可負擔性的影響。