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紐約州籲夜間關燈助候鳥遷徙 專家：簡單動作可減少大量死亡

記者高雲兒／紐約即時報導
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紐約州政府近日呼籲民眾在夜間關閉不必要的燈光，協助候鳥順利完成春季遷徙。(美聯社...
紐約州政府近日呼籲民眾在夜間關閉不必要的燈光，協助候鳥順利完成春季遷徙。(美聯社)

紐約州政府近日呼籲民眾在夜間關閉不必要的燈光，協助候鳥順利完成春季遷徙。官員指出，這項看似簡單的舉動，實際上每年可避免大量鳥類因迷失方向而死亡。

紐約州環保廳(NYState DEC)與紐約州總務廳(OGS)表示，許多候鳥都是在夜間飛行，並依靠星空與自然光來辨別方向。但在城市中，大量人工燈光會干擾牠們的導航能力，尤其在陰雨或起霧時更為嚴重。這種現象被稱為「致命光吸引」，會讓鳥類圍繞燈光打轉，最終因體力耗盡，或撞上建築物、窗戶甚至地面而喪命。

美國奧杜邦學會(National Audubon Society)則提醒，一棟建築在短短一晚內就可能造成數百隻鳥迷航甚至死亡。不過，只要在晚間11時至清晨6時之間關閉燈光，就能顯著降低這類事故發生。

紐約市鳥類保育聯盟(NYC Bird Alliance)也指出，僅在紐約市，每年就有數十萬隻鳥因人工光源而死亡。該機構專家表示，關燈不僅能減少鳥類傷亡，也能節省電費、降低能源浪費，對居民生活環境同樣有益。

全國性的關燈行動(Lights Out)目前正值春季時段，自4月15日持續至5月31日；秋季高峰則落在8月15日至11月15日。期間建議民眾在夜間關閉不必要的戶外照明，特別是商業建築與住宅外牆燈光。

環保廳廳長萊夫頓(Amanda Lefton)表示，每年春季都有數以百萬計的候鳥經過紐約上空，「關燈是一個人人都能做到的小動作，但對牠們來說卻可能是生與死的差別」。官方也鼓勵企業與住戶共同參與，在遷徙季節減少不必要照明，為城市生態盡一份力。

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