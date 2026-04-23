史島紐約警員身負547張超速或闖紅燈罰單，仍留在警局。美聯社

喬萬桑蒂(James Giovansanti)在史泰登島 生活和工作。自2022年以來，交通攝影機拍到他開的皮卡在史島超速行駛或闖紅燈的次數超過547次。光是2025年，他就收到了180張交通攝影機開出的罰單，幾乎平均每兩天一張。更嚴重的是，喬萬桑蒂是一名在史島工作的市警察局(NYPD)的警員，本應負責保障紐約市 民的安全。

據網絡媒體Streetblog NYC報導，喬萬桑蒂自2022年到現在，一直開著一輛重達4800磅的RAM皮卡。喬萬桑蒂在2022年收到116張交通罰單，2023年127張，2024年124張，2025年180張。喬萬桑蒂的開車習慣對自身和鄰居都構成了直接的危險。

紀錄顯示，33歲的喬萬桑蒂主要在史島人口稠密的北灘(North Shore)超速行駛。位於北灘的第22小學(P.S. 22)附近的一台攝像機開出了25張罰單，位於北灘的里士滿港高中(Port Richmond High School)附近的一台交通攝像機開出了55張罰單，而北灘另一台交通攝像機則開出了50張罰單。報導稱，喬萬桑蒂在市警120分局上班，這些罰單中的很大一部分，都是這名警員在上下班路上超速或闖紅燈有關。

交通替代方案組織 (Transportation Alternatives) 今年3月初分析了截至2025年底的校區攝影機罰單後，公布了紐約市10名最惡劣的超速者的車牌號碼(但沒有公布姓名)，喬萬桑蒂的車牌號碼排名第六。在這些最惡劣的超速者中，有的在公眾視野中無足輕重，有的是外州租賃公司的車輛。正是從這時起，作為警員的喬萬桑蒂的名字浮出了水面。在喬萬桑蒂的547張罰單中，有527張是超速罰單，罰款金額共計3萬6650.2元，在整個紐約市排名第二；另外20張罰單是闖紅燈罰單，這比簡單的超速要危險得多。

對於被開具如此多交通罰單，喬萬桑蒂沒有給出任何解釋或脫罪的理由。市警察局也沒有給出太多解釋，一名發言人說，喬萬桑蒂的罰單都是在不值勤的時候被開具的，正因為這些罰單和工作無關，市警察局無法給予喬萬桑蒂紀律處分。

不過，有的專家對此持反對意見。從警察轉為刑法教授的阿爾卡扎(Michael Alcazar)就堅決認為，喬萬桑蒂應該受到「嚴厲的紀律處分」。有的警務專家認為，喬萬桑蒂的紀錄表明，他對公共安全「漠不關心」，而這本應是一名警察的責任和擔當。

活動人士表示，喬萬桑蒂是「阻止超級超速者法案」（Stop Super Speeders Act）的典型案例，他們希望州議會能通過這項法案，遏制超速駕駛。