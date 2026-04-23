我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市皇后區飆車黨深夜圍聚釀亂 1人被捕多人在逃

紐時：伊朗領袖穆吉塔巴臉嚴重燒傷說話困難 需整容

史島紐約警員身負547張超速或闖紅燈罰單

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史島紐約警員身負547張超速或闖紅燈罰單，仍留在警局。美聯社
史島紐約警員身負547張超速或闖紅燈罰單，仍留在警局。美聯社

喬萬桑蒂(James Giovansanti)在史泰登島生活和工作。自2022年以來，交通攝影機拍到他開的皮卡在史島超速行駛或闖紅燈的次數超過547次。光是2025年，他就收到了180張交通攝影機開出的罰單，幾乎平均每兩天一張。更嚴重的是，喬萬桑蒂是一名在史島工作的市警察局(NYPD)的警員，本應負責保障紐約市民的安全。

據網絡媒體Streetblog NYC報導，喬萬桑蒂自2022年到現在，一直開著一輛重達4800磅的RAM皮卡。喬萬桑蒂在2022年收到116張交通罰單，2023年127張，2024年124張，2025年180張。喬萬桑蒂的開車習慣對自身和鄰居都構成了直接的危險。

紀錄顯示，33歲的喬萬桑蒂主要在史島人口稠密的北灘(North Shore)超速行駛。位於北灘的第22小學(P.S. 22)附近的一台攝像機開出了25張罰單，位於北灘的里士滿港高中(Port Richmond High School)附近的一台交通攝像機開出了55張罰單，而北灘另一台交通攝像機則開出了50張罰單。報導稱，喬萬桑蒂在市警120分局上班，這些罰單中的很大一部分，都是這名警員在上下班路上超速或闖紅燈有關。

交通替代方案組織 (Transportation Alternatives) 今年3月初分析了截至2025年底的校區攝影機罰單後，公布了紐約市10名最惡劣的超速者的車牌號碼(但沒有公布姓名)，喬萬桑蒂的車牌號碼排名第六。在這些最惡劣的超速者中，有的在公眾視野中無足輕重，有的是外州租賃公司的車輛。正是從這時起，作為警員的喬萬桑蒂的名字浮出了水面。在喬萬桑蒂的547張罰單中，有527張是超速罰單，罰款金額共計3萬6650.2元，在整個紐約市排名第二；另外20張罰單是闖紅燈罰單，這比簡單的超速要危險得多。

對於被開具如此多交通罰單，喬萬桑蒂沒有給出任何解釋或脫罪的理由。市警察局也沒有給出太多解釋，一名發言人說，喬萬桑蒂的罰單都是在不值勤的時候被開具的，正因為這些罰單和工作無關，市警察局無法給予喬萬桑蒂紀律處分。

不過，有的專家對此持反對意見。從警察轉為刑法教授的阿爾卡扎(Michael Alcazar)就堅決認為，喬萬桑蒂應該受到「嚴厲的紀律處分」。有的警務專家認為，喬萬桑蒂的紀錄表明，他對公共安全「漠不關心」，而這本應是一名警察的責任和擔當。

活動人士表示，喬萬桑蒂是「阻止超級超速者法案」（Stop Super Speeders Act）的典型案例，他們希望州議會能通過這項法案，遏制超速駕駛。

世報陪您半世紀

紐約市 史泰登島

上一則

鄭永佳、謝曉瓊聯署簽名攻防 24日逐行審查保守黨簽名
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

假冒交通違規罰單簡訊 小心詐騙陷阱

假冒交通違規罰單簡訊 小心詐騙陷阱

紐約客談／嚴打分心駕駛 不應短暫作秀

紐約客談／嚴打分心駕駛 不應短暫作秀
紐約皇后區飆車黨圍聚 市議員怒斥 警公布肇事者照片

紐約皇后區飆車黨圍聚 市議員怒斥 警公布肇事者照片
加州老翁車賣友再買回 收DMV罰款1300元 竟是這原因

加州老翁車賣友再買回 收DMV罰款1300元 竟是這原因

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職